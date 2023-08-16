Полностью годен: как ВВК в Украине принимают решения и можно ли их обжаловать

В Украине ВВК должны проходить все перед получением мобилизационного задания. Что именно должны исследовать врачи комиссий и можно ли призывникам обжаловать их решение в досудебном порядке.

В соответствии с Разделом II Приказа №402 Минобороны "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", при осмотре призывников врачи определяют состояние их здоровья и степень пригодности к военной службе. При этом учитываются характер заболевания или физического недостатка, степень их развития, функциональных нарушений, а также образование, специальность, фактическая работоспособность осматриваемого и требования, которые ставит военная служба к состоянию здоровья в том или ином виде Вооруженных Сил Украины, роде войск. Об этом Фокусу рассказала адвокат по медицинскому праву Юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Алла Цымановская.

"После окончания осмотра каждый врач записывает в учетную карточку призывника заключение о годности (временной непригодности или полной непригодности) к срочной военной службе, соответствующую статью Расписания болезней, дату осмотра и подписывает заключение с указанием своей фамилии и инициалов и скрепляет личной печатью. По результатам медицинского осмотра специалистами врач — член призывной комиссии принимает итоговое решение о пригодности призывника по состоянию здоровья к военной службе и службе в том или ином роде войск, что скрепляется его подписью и личной печатью врача", — говорит Алла Цымановская.

По ее словам, на призывников, у которых выявлены заболевания или отклонения от нормы, ограничивающие пригодность по родам войск или определяющие их временно непригодными и непригодными к срочной военной службе, оформляется Заключение врача. Такое заключение подписывается врачом с обязательным указанием даты осмотра, заключением о годности к срочной военной службе, ограничением по родам войск.

После окончания осмотра каждый врач записывает в учетную карточку призывника заключение о годности (временной непригодности или полной непригодности) к срочной военной службе

Согласно п. 2.9 Раздела ІІ Приказа № 402, врач ВВК выносит одно из следующих постановлений:

годен к военной службе;

временно непригоден к военной службе. Требует лечения (динамического наблюдения) на соответствующий срок с указанием даты;

подлежит направлению на дополнительное медицинское обследование и повторный медицинский осмотр;

непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время;

непригоден к военной службе с исключением с воинского учета.

"Решение о временной непригодности принимается на срок, необходимый для полного восстановления функций органов и систем организма, но не более одного года, с последующим переосвидетельствованием для решения вопроса о пригодности к военной службе. В случае, когда врачам сложно определить состояние здоровья призывника, его направляют на амбулаторное или стационарное обследование в лечебно-профилактическое учреждение, при этом призывнику выдается направление, в котором указывается предварительный диагноз и что необходимо уточнить при обследовании для принятия решения", — рассказала адвокат.

Можно ли обжаловать заключение военно-врачебной комиссии

Юристы, опрошенные Фокусом, говорят, что в Украине уже есть практика по досудебному обжалованию решений военно-врачебных комиссий. Однако такая процедура — достаточно сложная.

"К сожалению в настоящее время, есть нередкая практика, когда человек пытается обжаловать решение военно-врачебной комиссии, однако параллельно уже получено мобилизационное распоряжение и фактически такое лицо находится на линии соприкосновения, а само обжалование затягивается не на один месяц, что фактически делает невозможным институт обжалования", — говорит юрист ЮФ GRACERS Сергей Савинский. По его словам, сейчас очень распространена практика правовой помощи как при получении повестки для прохождения ВВК так и во время самого прохождения ВВК.

В случае несогласия с заключением ВВК лицо может инициировать досудебное обжалование решения комиссии Фото: УНИАН

Алла Цымановская объясняет: если на основании решения ВВК лицу с заболеванием, не связанным с военной службой, было выдано заключение о пригодности к военной службе, и такое лицо не соглашается с выводами медицинского осмотра, изложенными в постановлении соответствующей ВВК, единственным выходом из этой ситуации является обжалование такого постановления в досудебном или судебном порядке.

Досудебный порядок обжалования включает в себя следующие шаги:

подача заявления о пересмотре постановления ВВК районного (городского) военного комиссариата в ВВК высшего уровня (областей, города Киева);

постановления любых ВВК могут пересматриваться центральными ВВК (ЦВЛК);

к заявлению нужно приложить все документы, предоставленные ВВК, решение которой обжалуется;

в заявлении необходимо подробно указать причину пересмотра решения;

вместе с заявлением об обжаловании нужно предоставить результаты предыдущих медицинских заключений, анализов и исследований, подтверждающих наличие болезни и состояние здоровья.

Как ранее писал Фокус, в случае обострения у лица заболевания, которое было до призыва на военную службу, или же получения травмы или заболевания уже во время военной службы, он обращается с рапортом к руководителю военного подразделения и получает направление на ВВК, которая определяет степень заболевания, пригодность к дальнейшему прохождению военной службы.

Также Фокус писал, что пригодность, ограниченная пригодность или непригодность военнообязанного к военной службе определяется ВВК в зависимости от степени той или иной болезни. Например, в случае эпилепсии при наличии частых приступов или выраженных психических расстройств лицо признается непригодным с исключением с воинского учета, а в случае единичных эпилептических случаев без психических нарушений лицо может быть признано ограниченно годным в военное время.