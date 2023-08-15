Болезнь и мобилизация: могут ли освободить от службы из-за диагноза и какова процедура

Быстрые выводы военно-врачебных комиссий при ТЦК провоцируют появление в рядах ВСУ граждан, имеющих сложные диагнозы и нуждающихся в лечении. Фокус спросил у юристов, может ли мобилизованный, у которого тяжелая болезнь, освободиться от прохождения службы.

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Лицо, которое до мобилизации или уже во время прохождения службы заболело и нуждается в лечении, должна обследовать ВВК и предоставить заключение о пригодности или непригодности к дальнейшей службе. Об этом Фокусу рассказал адвокат ЮКК "Де-Юре" Юрий Костынюк.

"В случае обострения у лица заболевания, которое было до призыва на военную службу, или получения травмы или заболевания уже во время военной службы, он обращается с рапортом к руководителю военного подразделения и получает направление на ВВК, которая определяет степень заболевания, пригодность к дальнейшему прохождению военной службы. Обычно, сразу такого военнослужащего ВВК не признает непригодным, а направляет на лечение в военные госпитали или в отпуск для самостоятельного лечения. После прохождения лечения военнослужащий вновь проходит соответствующую ВВК, которая может принять решение или о пригодности, или о продолжении лечения или, в случае отсутствия перспектив выздоровления, признании военнослужащего непригодным с исключением с воинского учета", — говорит Юрий Костынюк.

Адвокат по медицинскому праву Юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Алла Цымановская отметила: в целом, в соответствии с п. 8.2 раздела Приказа Министерства обороны Украины от 14.08.2008 года № 402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", медицинский осмотр военнослужащих (работников), которые несут службу (работают) в специальных сооружениях, проводится один раз в 3 года, а также при изменениях в состоянии здоровья или по направлению командования. Ответственным за своевременное направление указанных лиц на медицинский осмотр является командир воинской части. Она добавляет: четкого определения, что такое "специальное сооружение", нет. Есть только определение о службе в специальных сооружениях (командные пункты, на которых военнослужащие несут длительное боевое дежурство (работники Вооруженных Сил Украины — работают) и находятся в искусственно созданных условиях пребывания (п. 8.1 Приказа № 402).

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Диагноз имеет значение. Как работают военно-врачебные комиссии в Украине и почему мобилизуют больных

"То есть, если у военнослужащего происходит острое обострение болезни, его должны отправить на обследование и лечение в соответствующий госпиталь по территориальному признаку. В случае отсутствия узких специалистов, пациента отправят в ближайшее медицинское учреждение, где есть свободные места и соответствующие врачи. При выявлении во время амбулаторного обследования и медицинского осмотра у военнослужащего, который несет службу в специальных сооружениях, заболеваний, препятствующих дальнейшему прохождению службы, вопрос о пригодности или непригодности его к службе в специальных сооружениях и о пригодности к военной службе решается госпитальной ВВК после стационарного обследования и лечения", — сообщила Алла Цымановская.

Если у военнослужащего происходит острое воспаление болезни, его должны отправить на обследование и лечение в госпиталь Фото: УНИАН

По ее словам, вопрос о пригодности военнослужащего (работника) к службе (работе) в специальных сооружениях ВВК решает в каждом случае индивидуально с учетом характера службы, военной специальности, фактической работоспособности того, кого осматривают, мнения представителя командования и врача воинской части.

"На основании решения ВВК о непригодности военнослужащего к службе составляется заключение ВВК в трех экземплярах: два из которых передаются военнослужащему (один для него, второй — для передачи в воинскую часть), третий экземпляр хранится в архиве ВВК. В соответствии с процедурой, военнослужащий пишет рапорт командиру в произвольной форме с просьбой уволить его со службы в связи с состоянием здоровья, и приобщает копию ВВК о непригодности к прохождению военной службы к своему рапорту. В случае, если ВВК было принято решение о непригодности военнослужащего к военной службе со снятием с воинского учета, он должен обратиться в соответствующий ТЦК, где был мобилизован, с соответствующим заявлением", — говорит Алла Цымановская.

Ранее Фокус писал, что существует четкий перечень болезней, которые могут стать основанием для врачей ВВК признать лицо временно или полностью непригодным.

Как недавно рассказал Фокус в статье, ВВК не имеет права признавать годным мужчину, которых болен одним из видов болезней, определенных Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины. Временная непригодность или ограниченная пригодность в таких случаях определяется ВВК индивидуально.