Хвороба та мобілізація: чи можуть звільнити від служби через діагноз та яка процедура

Швидкі висновки військово-лікарняних комісій при ТЦК провокують появу в рядах ЗСУ громадян, що мають складні діагнози та потребують лікування. Фокус спитав у юристів, чи може мобілізована людина, у якої тяжка хвороба, звільнитися від проходження служби.

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Особу, яка до мобілізації або ж вже під час проходження служби захворіла та потребує лікування, має обстежити ВЛК та надати висновок про придатність або непридатність до подальшої служби. Про це Фокусу розповів адвокат ЮКК "Де-Юре" Юрій Костинюк.

"У разі загострення у особи захворювання, яке було до призову на військову службу або ж отримання травми чи захворювання вже під час військової служби, вона звертається з рапортом до керівника військового підрозділу і отримує направлення на ВЛК, яка визначає ступінь захворювання, придатність до подальшого проходження військової служби. Зазвичай, одразу такого військовослужбовця ВЛК не визнає непридатним, а направляє на лікування до військових шпиталів або у відпустку для самостійного лікування. Після проходження лікування військовослужбовець знов проходить відповідну ВЛК, яка може прийняти рішення або про придатність або про продовження лікування або, у разі відсутності перспектив одужання, при визнання військовослужбовця непридатним з виключенням з військового обліку", — каже Юрій Костинюк.

Адвокатка з медичного права Юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Алла Цимановська зазначила: загалом, відповідно до п. 8.2 Розділу ІНаказу Міністерства оборони України від 14.08.2008 року № 402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України", медичний огляд військовослужбовців (працівників), які несуть службу (працюють) у спеціальних спорудах, проводиться один раз у 3 роки, а також при змінах у стані здоров'я або за направленням командування. Відповідальним за своєчасне направлення указаних осіб на медичний огляд є командир військової частини. Вона додає: чіткого визначення, що таке "спеціальна споруда", немає. Є лише визначення про службу в спеціальних спорудах (командні пункти, на яких військовослужбовці несуть тривале бойове чергування (працівники Збройних Сил України — працюють) і знаходяться у штучно створених умовах перебування (п. 8.1 Наказу № 402).

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Діагноз має значення. Як працюють військово-лікарські комісії в Україні та чому мобілізують хворих

"Тобто, якщо у військовослужбовця відбувається гостре запалення хвороби, його повинні відправити на обстеження та лікування у відповідний госпіталь за територіальною ознакою. У разі відсутності вузьких спеціалістів, пацієнта відправлять до найближчого медичного закладу, де є вільні місця та відповідні лікарі. При виявленні під час амбулаторного обстеження та медичного огляду у військовослужбовця, який несе службу у спеціальних спорудах, захворювань, що перешкоджають подальшому проходженню служби, питання про придатність або непридатність його до служби у спеціальних спорудах та про придатність до військової служби вирішується госпітальною ВЛК після стаціонарного обстеження та лікування", — повідомила Алла Цимановська.

Якщо у військовослужбовця відбувається гостре запалення хвороби, його повинні відправити на обстеження та лікування у госпіталь Фото: УНИАН

За її словами, питання про придатність військовослужбовця (працівника) до служби (роботи) у спеціальних спорудах ВЛК вирішує у кожному разі індивідуально із врахуванням характеру служби, військової спеціальності, фактичної працездатності того, кого оглядають, думки представника командування та лікаря військової частини.

"На підставі рішення ВЛК про непридатність військовослужбовця до служби, складається висновок ВЛК в трьох примірниках: два з яких передаються військовослужбовцю (один для нього, другий –для передачі в військову частину), третій примірник зберігається в архіві ВЛК. У відповідності до процедури, військовослужбовець пише рапорт командиру у довільній формі з проханням звільнити його зі служби у зв’язку зі станом здоров’я, та долучає копію ВЛК щодо непридатності до проходження військової служби до свого рапорту. У разі, якщо ВЛК було прийнято рішення щодо непридатності військовослужбовця до військової служби із зняттям з військового обліку, він повинен звернутись до відповідного ТЦК, де був мобілізований із відповідною заявою", — каже Алла Цимановська.

Раніше Фокус писав, що існує чіткий перелік хвороб, які можуть стати підставою для лікарів ВЛК визнати особу тимчасово або повністю непридатною.

Як нещодавно розповів Фокус у статті, ВЛК не має права визнавати придатним чоловіка, яких хворий на один із видів хвороб, визначених Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Тимчасова непридатність або обмежена придатність у таких випадках визначається ВЛК індивідуально.