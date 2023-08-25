Уловки военкоматов: как мобилизуют тех, кто имеет право на отсрочки

В Украине могут усилить мобилизацию. По словам президента Владимира Зеленского, об этом просят сами защитники на фронте. Юристы считают, что под призыв могут попасть те, у кого есть "спорное", по мнению военкоматов, право на отсрочку.

По закону. усилить мобилизацию, о чем недавно говорил президент, сложно — для этого нужно вносить соответствующие изменения в правовое регулирование, на что указывали юристы. Но на практике некоторые категории военнообязанных, у которых есть право на отсрочку, могут отправить на фронт.

Фокус попросил экспертов объяснить, кого может коснуться очередная волна мобилизации.

Военкоматы знают уловки

Так как военнообязанные должны документально подтверждать право на отсрочку, сотрудники ТЦК и СП запросто найдут спорные моменты для тех, кто, по их убеждению, должен отправиться на фронт.

"Уже есть случаи среди моих клиентов, когда военкоматы требовали огромное количество дополнительных документов, доказывающих право военнообязанного на отсрочку. Например, у аспиранта требовали студенческий билет, хотя у аспирантов такого документа нет, а также письменные отчеты о сдаче сессий. Если военнообязанный не может предъявить документы по запросу военкомата, его направляют на военно-врачебную комиссию и после этого вручают мобилизационное распоряжение, что якобы человек не успел оформить отсрочку", — говорит Фокусу военный юрист Николая Максимов.

Со студентами дела обстоят сложнее. Чтобы мобилизовать эту категорию военнообязанных, нужно вносить большое количество изменений в законодательство про военную службу, говорит юрист. Пока, мобилизация людей младше 25 лет не закона. Кроме того, в целом право человека на получение образования гарантирует Конституция. Однако законодатели вполне могут внести изменения и исключить право на отсрочку для тех студентов, кто получает второе или третье образование после 30 лет и поступал в учебные заведения в 2022 году после введения военного положения.

"Первые категории, кто потенциально могли бы попасть под законодательные изменения, это студенты 40-45 лет, которые в 2022 году решили получить второе или третье образование", — говорит Максимов.

Под мобилизацию, кроме аспирантов и некоторых студентов могут попасть военнообязанные, которые присматривают за родственниками с инвалидностью. По словам юриста, у его коллеги в практике был случай, когда мужчине не дали отсрочку, хотя он был единственным, кто фактически ухаживал за своим отцом со второй группой инвалидности. В военкомате настояли на том, что в семье есть взрослая дочь, которая по закону должна присматривать за родственником. Хотя женщина живет в России и не собирается приезжать в Украину, чтобы ухаживать за родственником.

"Работоспособный человек, согласно закону, обязан содержать своих родителей. И в военкомате говорят: "пусть сестра возвращается, а ее брат, который по факту содержит отца с инвалидностью, идет на фронт". Другой случай — у человека инвалидность, его супруг или супруга по состоянию здоровья не может его содержать, но документов, которые это подтверждают, нет. У них есть взрослый сын, который ухаживает за родственником с инвалидностью. Но ему не дают отсрочку, потому что по документам в семье есть другой работоспособный человек", — продолжает Максимов.

Решения ВВК могут пересмотреть

Чтобы усилить мобилизацию, власти могут настоять на пересмотре решений ВВК о пригодности и непригодности военнообязанных к службе. Правоохранители уже проводят масштабные проверки работы военно-врачебных комиссий в нескольких областях, что может стать поводом для реализации подобного сценария.

"Если открывают уголовное производство в отношении председателя ВВК в ТЦК и СП, могут пересмотреть все заключения, которые сделала комиссия. Если выяснится, что у человека нет заболеваний, а ему поставили отметку "негоден" к военной службе или "ограниченно годен", решение отменят. Кроме того, ВВК районных центров комплектования должны утверждать свои решения в ВВК областного ТЦК и СП. Часто это происходит с ошибками или вообще не происходит, а потому ВВК областного ТЦК запросто могут отменить решения ВВК районного или городского ТЦК", — продолжает эксперт.

Юрист Олег Леонтьев добавляет, что у многих военнообязанных в документах есть отметка "не годный в мирное время, ограниченно годные в военное время". Эту отметку могли поставить до полномасштабного вторжения РФ в Украину, а у ВВК в военное время другие требования, поэтому диагноз могут пересмотреть с учетом новых реалий.

"Безусловно медики должны взвешено относиться к проблемам со здоровьем у военнообязанных. Например, есть заболевания опорно-двигательного аппарата, допустим радикулит. Если бойца на службе замкнет, он просто не сможет выполнять боевые задания, и будет абсолютно бесполезен в части", — говорит эксперт.

Фокус писал ранее о том, почему военнослужащих, освобожденных из плена, возвращают на фронт после решения ВВК.

Напомним, украинское законодательство определило 7 категорий украинцев, которых не заберут на службу после исключения из воинского учета.