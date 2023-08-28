Разорвали оборону ВС РФ: победа в Работино открыла ВСУ путь на Токмак и Мелитополь

Освобождение села Работино дает возможность окружить Токмак — мощный логистический хаб армии РФ. Опрошенные Фокусом военные аналитики говорят о начале битвы за два крупных города — Мелитополь и Бердянск. Чтобы противостоять натиску ВСУ на юге, россияне вынуждены перебрасывать туда элитные подразделения с других точек фронта.

Украинская армия освободила от российских оккупантов село Работино в Запорожской области. ВСУ продвигаются на юго-восток от этого населенного пункта, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

ВС РФ оккупировали Работино в марте 2022 года. От этого села до временно оккупированного Токмака — крупного логистического хаба армии РФ, около 20 км. Недалеко находится город Мелитополь.

ВСУ продвигаются к Новопрокоповке и Очеретоватому. Карта Deep State

Украинские военные продвигаются к селам Новопрокоповка и Очеретоватое Токмакского района Запорожской области, преодолевая яростное сопротивление врага, заявила замминистра.

"У нас продолжаются наступательные действия… Дальше наши войска двигаются юго-восточнее Работино и южнее Малой Токмачки", — рассказала Маляр.

ВС РФ минируют территории, возводят бетонные укрепления и перебрасывают дополнительные силы к линиям обороны. Украинские защитники продолжают выбивать захватчиков, констатировала чиновник.

До Токмака и Мелитополя рукой подать

Российские милитари-блогеры обеспокоены продвижением ВСУ на Запорожском направлении и прорывом линии обороны военных РФ. В Telegram-канале Alex Parker Returns отмечали, что до Токмака уже рукой подать.

Фронт контрнаступления ВСУ расширятся с каждым днем. Карта Deep State

Армия Украины, как пишут пропагандисты, вышла на первую линию оборонительных рубежей российского генерала Сергея Суровикина, отвечавшего за большую войну с Украиной.

"Они спокойно прошли полями между Новопрокоповкой и Вербовым. А это значит, что? Правильно, путь к Токмаку фактически уже открыт и до него рукой подать. Пока военные крысы шутят про бабкосела в низинах, которые никому не нужны. Посмотрим, что они начнут писать, когда х***л дойдет до Токмака. А разгадка всему одна — отсутствие резервов, которые не подготовил тувинский дег***т (очевидно, речь идет о министре обороны России Сергее Шойгу, — ред.)", — пожаловался автор Alex Parker Returns.

Вероятное приближение ВСУ к Токмаку подтвердил в разговоре с Фокусом военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. По его словам, российские военные превратили город в крепость, выстроив круговые фортификационные сооружения и блиндажи.

"За Токмаком ближе к Мелитополю стоят блокпосты, там нет столь мощных фортификаций, как около Токмака. Можно предположить, что следующей точкой будет Токмак, а потом и Мелитополь", — рассказал эксперт.

Оккупанты сейчас перекидывают элитные подразделения с других точек фронта, чтобы не дать ВСУ продвигаться далее Работино, пояснил майор запаса.

"Взятие Работино нельзя назвать первой победой ВСУ в контрнаступлении. Когда наши войска прорывают линии обороны, это не всегда значит освобождение сел или городов. Надо смотреть на масштабы разрушения фортификаций. Россияне постоянно говорили о невозможности прорыва их линий обороны. Вторая линия мощнее первой, а третья — мощнее второй и так далее. Это оказалось неправдой", — резюмировал он.

Подойдут ли ВСУ к Бердянску?

После Работино ВСУ займутся продвижением по трассе 0408 и освобождением сел Новопрокоповка и Сладкая Балка, считает координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Александр Коваленко.

Возле села Ильченково, как указывает специалист, находится последняя главная высота в данном районе, которую контролируют захватчики. Контроль высоты обеспечит ВСУ увеличение радиуса действия артиллерии по позициям врага.

"Фронт контрнаступления расширятся. Вначале он был 7 километров, а теперь — более 20. По правому флангу будет движение к Очеретоватому и выход на трассу 0401. Это позволит выйти на юго-восток Токмака. Справа от Работино — движение и освобождение села Копани и продвижение на Р37. Продвижение на Токмак широким фронтом не позволит россиянам полноценно использовать военный ресурс", — прокомментировал координатор "ИС".

ВСУ могут охватить три направления захода на Токмак: север, северо-восток и северо-запад. Город окажется в оперативном окружении. А если говорить о контроле над юго-востоком трассы Р37, это можно считать выходом на Бердянск, заметил Коваленко.

"Не исключаю, что основной целью ВСУ станет не Токмак и Мелитополь, а Бердянск. После Токмака начинается тыловая линия обороны, она намного слабее первой и второй", — резюмировал эксперт.

Напомним, 28 августа примерно в 5:00 утра во временно оккупированном Мелитополе слышали взрывы. Очевидцы рассказали о "крепких прилетах" были по поселку Акимовка.

Фокус также писал о сокрушительном артиллерийском ударе Сил обороны Украины 24 августа по позициям оккупантов в Токмаке. Удар пришелся по командному пункту и месту размещения техники одного из подразделений 58-й общевойсковой армии России.