Помогут С-200 и дроны: как Украине перерезать ракетную "артерию" РФ

Предприятия российского ВПК работают в три смены, чтобы обеспечить армию дальнобойными ракетами. Украина способна прервать цепочки производства вооружений. В этом помогут массовые пуски ударных дронов-квадрокоптеров по стратегическим заводам и аэродромам.

Главное управление разведки Минобороны Украины оценивает запас ракет у российских военных в 585 штук. Речь идет о снарядах, которые летят на расстояние более 500 километров. В подсчет не вошли ракеты типа Х-22, сказал 28 августа представитель ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий.

"Если говорить о баллистических и крылатых ракетах "Искандер", их сейчас приблизительно 270 единиц. Запасы "Калибров" — ориентировочно 140 ракет. Общее количество Х-101, Х -555 и Х-55 с боевой частью, по нашим подсчетам, составляет около 100 ракет", — говорил представитель разведки.

Россияне экономят ракеты Х-101 и могут производить около 40 штук данного типа каждый месяц. Планы проваливаются в основном из-за дефицита иностранных комплектующих.

Скибицкий подчеркивает, что противник тщательно изучает все энергетические объекты Украины и расположение систем ПВО. В ГУР рассчитали, что для полного уничтожения объекта хватит от одного до трех ударов.

"Массированных ударов, как это было в прошлом октябре, ноябре, декабре, когда они выпускали по 70-100 ракет одновременно, скорее всего не будет. Россияне осознают, что они могут не добиться своей цели, а вместо этого истощат запасы", — пояснил он.

С-300 достанет до Киева: как прекратить ракетный террор России?

Кроме дальнобойных, у ВС РФ имеются на вооружении 6-7 тысяч ракет для систем С-300 и С-400. Ракеты указанных комплексов ПВО поражают цели на расстоянии до 280 километров, отмечает в разговоре с Фокусом военный эксперт Павел Нарожный.

"Из Беларуси система С-300 достанет до Киева. Баллистика сбивается дорогими ракетами ЗРК Patriot или SAMP-T. Обстрелы [осенью и зимой] 100% будут. В ход пойдут ракеты, беспилотники Shahed и другие доступные средства. Основные цели — энергомагистрали, подстанции, объекты генерации, газовая инфраструктура. Запас прочности украинской энергетической системы намного меньше, чем год назад", — заметил он.

Военная разведка выяснила, что Россия налаживает мощное производство беспилотников. Скибицкий считает, что Москва хочет освоить около 60 БПЛА различных модификаций до 2030 года. Во втором полугодии 2023 года оккупанты готовятся произвести 1300 единиц дронов "Герань-2" или иранских Shahed.

ВСУ относительно недавно получили возможности для поражения целей на далеком расстоянии. В их число входят переделанные ракеты С-200 и ударные дроны формата Shahed. Разбивать цепочки производства ракет и БПЛА в России становится проще, говорит Нарожный.

"Теоретически, ракеты С-200 могут долететь и до Москвы. Пролететь до 600 километров. Ударные дроны способны сильно повреждать стратегические военные заводы. Практика покажет, будут ли такие заводы в РФ массово гореть", — подчеркнул эксперт.

Перед обстрелами российские войска перемещают истребители на аэродромы и завозят боекомплекты. Дроны квадрокоптерного типа могут бить по этим аэродромам, их часто не прикрывают системами ПВО и РЭБ, заключил Нарожный.

Отметим, что ракеты типа Х-101/Х-555 сложно сбивать. Они могут летать в воздухе длительное время, постоянно менять курс и дальность.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 28 августа заявил, что российский военно-промышленный комплекс производит больше оружия, чем надо оккупантам. Конвейеры работают в три смены.