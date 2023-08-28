"По 70-100 ракет не будет": в ГУР предупредили о массированных обстрелах Украины накануне зимы

По словам представителя разведки Вадима Скибицкого, сейчас противник пытается собрать данные о критической инфраструктуре Украины, чтобы попробовать её атаковать с приходом холодов. В ведомстве знают о планах ВС РФ.

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Приближается холодное время года, которое Российская Федерация может использовать в собственных целях. Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) генерал-майор Вадим Скибицкий в комментарии "РБК-Украина" рассказал, ждать ли массированных ракетных обстрелов осенью.

По его словам, на данный момент противник тщательно изучает все энергетические объекты Украины, ищет их уязвимые места и хочет найти расположение систем ПВО.

Во время небольших ракетных ударов и атак с БПЛА проводится также анализ, чтобы подобрать в будущем оптимальные маршруты для пусков.

Осенью все будет зависеть от тактики и подхода ВС РФ, смогут ли они определить "правильные" объекты, чтобы навредить Украине. К примеру, как отметили в ГУР, это может быть 1-3 удара на один объект, чтобы его окончательно уничтожить.

"Однако таких массированных ударов, как это было в прошлом октябре, ноябре, декабре, когда они выпускали по 70-100 ракет одновременно — скорее всего, уже не будет. Россияне осознают, что они могут не добиться своей цели, а вместо этого только истощат свои запасы, как в прошлом году", — заявил Вадим Скибицкий.

Также было отмечено, что в разведке будут пытаться делать все возможное, чтобы своевременно узнать о подготовке к ударам и дать энергетикам рекомендации на этот счет, чтобы не допустить критических разрушений.

Напомним, 28 августа сообщалось, что в ГУР узнали, сколько ракет осталось у России. Вадим Скибицкий отметил, что если брать в учет то оружие, которое способно пролетать более 500 километров, то речь идет о количестве в 585 штук. Также из-за санкций противник столкнулся с трудностями.