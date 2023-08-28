"По 70-100 ракет не буде": у ГУР попередили про масовані обстріли України напередодні зими

За словами представника розвідки Вадима Скібіцького, зараз противник намагається зібрати дані про критичну інфраструктуру України, щоб спробувати її атакувати з приходом холодів. У відомстві знають про плани ЗС РФ.

Related video

Наближається холодна пора року, яку Російська Федерація може використати у власних цілях. Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) генерал-майор Вадим Скібіцький у коментарі "РБК-Україна" розповів, чи чекати масованих ракетних обстрілів восени.

За його словами, наразі противник ретельно вивчає всі енергетичні об'єкти України, шукає їхні вразливі місця і хоче знайти розташування систем ППО.

Під час невеликих ракетних ударів і атак з БПЛА проводиться також аналіз, щоб підібрати в майбутньому оптимальні маршрути для пусків.

Восени все залежатиме від тактики і підходу ЗС РФ, чи зможуть вони визначити "правильні" об'єкти, щоб нашкодити Україні. Приміром, як зазначили в ГУР, це може бути 1-3 удари на один об'єкт, щоб його остаточно знищити.

"Однак таких масованих ударів, як це було в минулому жовтні, листопаді, грудні, коли вони випускали по 70-100 ракет одночасно, — найімовірніше, вже не буде. Росіяни усвідомлюють, що вони можуть не досягти своєї мети, а натомість тільки виснажать свої запаси, як минулого року", — заявив Вадим Скібіцький.

Також було зазначено, що в розвідці намагатимуться робити все можливе, щоб вчасно дізнатися про підготовку до ударів і дати енергетикам рекомендації щодо цього, щоб не допустити критичних руйнувань.

Нагадаємо, 28 серпня повідомлялося, що в ГУР дізналися, скільки ракет залишилося в Росії. Вадим Скібіцький зазначив, що якщо брати до уваги ту зброю, яка здатна пролітати понад 500 кілометрів, то йдеться про кількість у 585 штук. Також через санкції противник зіткнувся з труднощами.