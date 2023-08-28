"Конвейеры работают в три смены": Медведев высказался о дефиците российских ракет

По словам бывшего президента России, ВПК страны-агрессора якобы способен покрыть потребности вооруженных сил и производит даже больше оружия, чем необходимо.

Related video

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал информацию о подсчетах российских ракет и заявил, что российский военно-промышленный комплекс производит больше оружия, чем нужно. Об этом бывший президент РФ 28 августа написал в своем Telegram-канале.

"Наш противник все время ведет мучительный подсчет, сколько и чего у нас осталось. Танков, снарядов, ракет и прочего. Это понятно – вражеская пропаганда живет по своим законам. Но не только – такой подсчет вполне в логике самого существования "бандеровского государства", — пишет Медведев.

По его словам, если прекратить поставки оружия в Украину, то "все быстро закончится".

При этом, согласно утверждению Меведева, Россия сама себя обеспечивает всеми видами оружия.

"Причем сегодня уже в количестве, превышающем текущие потребности Вооруженных сил. Именно так сейчас действует наш ВПК. Его конвейеры работают в три смены", — говорится в сообщении Медведева.

Зампред Совбеза РФ добавил, что российский ВПК будет производить и дальше оружие, "сколько необходимо для эффективной защиты" России.

Напомним, 28 августа спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что во время крайнего обстрела Украины россияне применили новую тактику "блуждающих" ракет, что может говорить об их дефиците у страны-агрессора.

Также 28 августа в ГУР Минобороны рассказали, что сейчас в арсенале ВС РФ есть минимум 585 ракет, которые могут стрелять на расстояние более 500 километров.

Напомним также, 23 августа Дмитрий Медведев заявил, что Россия может аннексировать Абхазию и Южную Осетию. Мотивирует он это тем, что страны Запада накаляют в Грузии обстановку.