"Медлить не станем": Медведев заявил, что РФ готова аннексировать Абхазию и Южную Осетию

Российский политик считает, что признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии от Грузии в 2008 году якобы соответствовало воле народов этих регионов, а также Уставу ООН.

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Россия может аннексировать Абхазию и Южную Осетию. Об этом написал бывший президент и заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в статье для российского издания "Аргументы и факты".

Медведев отметил, что Запад в Грузии якобы накаляет обстановку. Если так и дальше будет продолжаться, то Россия будет действовать быстро.

"В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна. И вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины", — написал бывший президент РФ.

По его словам, признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии от Грузии в 2008 году якобы соответствовало воле народов этих регионов, а также Уставу ООН.

Медведев также считает, что главным выгодополучателем от войны в Грузии и Украине являются США. Он сообщил, что НАТО сейчас ведет войну против России в гибридном формате.

"Гибридная", но абсолютно полноценная и кровавая война, которую НАТО ведет с нами сейчас в Украине руками киевского режима и в которой наши противники увязли по самые уши, подтверждает это со всей наглядностью", — написал Медведев.

Он назвал Украину и Грузию агрессорами. Он считает, что украинское государство должно "исчезнуть" с политической карты мира.

Напомним, что 8 августа Медведев вспомнил о войне в Грузии 2008 года и пообещал "повторить в Украине". Тогда он сообщил, что 15 лет назад Запад якобы начал дестабилизировать ситуацию у российской границы с Грузией и сейчас аналогичный сценарий повторяется в Украине. Бывший глава Кремля убежден, что против Москвы начала открыто воевать вся система НАТО, но никаких доказательств не предоставил.

Также отметим, что 20 августа сообщалось, что Медведев считает, что Запад будет просить о замораживании войны в Украине. Он заявил, что Россия должна продолжать войну против Украины даже, если на это потребуются годы или десятилетия.