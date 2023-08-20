"Чужая война": Медведев считает, что Запад будет просить о замораживании войны в Украине

По словам бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, Россия должна продолжать войну против Украины даже, если на это потребуются годы или десятилетия.

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Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев 19 августа заявил, что через некоторое время западные власти сменятся, их элиты устанут и будут умолять о переговорах и замораживании войны в Украине.

По его словам, для западных стран – это чужая война, а для России – это "война за самосохранение", "экзистенциальный конфликт", "или они, или мы".

"Запад никогда не выйдет за рамки того, что начнет слишком вредить его интересам. Как бы он в голос ни причитал на своих саммитах и в ООН. Чужая война рано или поздно становится скучной, затратной и неактуальной", — заявил Медведев.

По словам бывшего президента РФ, поддержка Украины западными странами и санкции против России не помогут. РФ в войне против Украины не должна останавливаться даже, если на это "потребуются годы и даже десятилетия".

"У нас нет выбора: или мы уничтожим их враждебный политический режим, или коллективный Запад в конечном итоге растерзает Россию. И сгинет в этом случае вместе с нами", — считает Медведев.

"Оно (государство Украина — ред.) должно быть уничтожено дотла. Вернее так, чтобы даже пепла от него не осталось", — заявил зампредседателя Совета безопасности РФ.

Скриншот публикации Дмитрия Медведева Фото: t.me/medvedev_telegram

Напомним, 15 августа Медведев отреагировал на новое заявление НАТО об Украине. По словам бывшего президента РФ, даже после переноса столицы Украина столкнется с территориальными притязаниями со стороны Польши.

Ренее, 9 августа, стало известно, что президент США Джо Байден намерен обратиться к Конгрессу с просьбой удовлетворить запрос о предоставлении дополнительного финансирования, которое пойдет на помощь Украине, а также Тайваню.