Запрос на миллиарды долларов: Байден попросит Конгресс о дополнительной помощи Украине, – СМИ

По данным журналистов, президент США намерен обнародовать свой запрос на дополнительное финансирование Украины в четверг, 10 августа.

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Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена 10 августа обнародует запрос на дополнительное финансирование для Украины. Об этом пишет 9 августа Politico, ссылаясь на двух человек, знакомых с ситуацией.

Сообщается, что речь идет о миллиардах долларов, которые пойдут на вооружения и прочуют помощь Украине. При этом источники не разглашают точную сумму ожидаемого дополнительного финансирования.

По словам журналистов, упомянутый запрос, вероятно, "разожжет уже развернувшуюся битву за государственное финансирование на Капитолийском холме".

Запрос на экстренное финансирование также будет включать помощь Тайваню. Окончательное решение о конкретных запрашиваемых деньгах будет принято Управлением бюджета Белого дома.

В статье также упоминается о том, что с начала вторжения РФ в Украину Конгресс США выделил Украине около 43 миллиардов долларов.

Напомним, 7 августа СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена ведет работу над пакетом документов о дополнительном финансировании для Украины. По словам главы отдела закупок армии США Дуга Буша, часть средств планируют потратить на увеличения производства и закупок боеприпасов для ВСУ.

Мы также сообщали, что 9 августа шведский дипломат и экономист Андерс Ослунд заявил, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан тормозит поставки вооружений Украине.

Еще мы писали о том, что заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге 8 августа подчеркнула, что Джо Байден разрешил европейским союзникам обучать украинских летчиков управлению F-16.