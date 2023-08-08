У Байдена работают над запросом о дополнительном финансировании Украины, – CNN

Глава отдела закупок армии США Дуг Буш рассказал, что рассчитывает на поддержку Конгресса для дальнейшего финансирования производства и закупок боеприпасов для украинских военных.

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Администрация президента США Джо Байдена ведет работу над пакетом документов о дополнительном финансировании для Украины. Об это пишет CNN 7 августа со ссылкой на главу отдела закупок сухопутных войск США Дуга Буша.

Ожидается, что Конгресс США рассмотрит соответствующий запрос осенью 2023 года. Детали документов должны быть доработаны Управлением бюджета.

"Но я думаю, что у нас будут очень веские доводы, и мы надеемся получить поддержку Конгресса для дальнейшего финансирования — в частности, для увеличения производства боеприпасов и закупок боеприпасов для поддержки Украины", — сообщил Дуг Буш.

Как отмечают журналисты, ранее Белый дом заявлял, что не планирует запрашивать у Конгресса дополнительное финансирование для Киева до конца финансового года.

В декабре Конгресс США одобрил запрос администрации на дополнительные 36 миллиардов долларов для Украины. Всего в прошлом году администрация Байдена запрашивала дополнительное финансирование для поддержки Киева четыре раза.

Напомним, 7 августа глава закупок сухопутных войск США Даг Буш заявил, что первая партия танков Abrams для Украины, была одобрена к отправке и танки должны прибыть в Украину к началу осеним.

Мы также сообщали, что по данным СМИ, правительство США выделило Украине помощи на сумму более 60 млрд долларов. Деньги тратились в военном, экономическом и гуманитарном направлениях. Из этой суммы более 65% — это военные расходы.

Ранее, 4 августа мы писали о том, что известные политические деятели из США и ЕС выражают тревогу по поводу предполагаемого влияния президента РФ Владимира Путина на президентские выборы в США, запланированные на 2024 год, в контексте его военных действий в Украине.