По словам экс-президента России, 15 лет назад Запад якобы начал дестабилизировать ситуацию у российской границы с Грузией и сейчас аналогичный сценарий повторяется в Украине.

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Заместитель председателя Совета безопасности и бывший президент России Дмитрий Медведев в честь 15-й годовщины вторжения войск РФ в Грузию выдал новое заявление о "коллективном Западе" и якобы его желании раскачать ситуацию. Об этом он написал в своем Telegram-канале 8 августа.

По его словам, ровно 15 лет назад Российская Федерация решила ответить на якобы подлую атаку на Цхинвал и тем самым дала отпор.

"За спиной Саакашвили стоял коллективный Запад, который уже тогда стремился раскачать ситуацию в непосредственной близости от границ России. Наши Вооруженные силы за пять дней быстро и жестко наказали оборзевших националистов. Защитили от врага наших людей, которые жили в Абхазии и Южной Осетии. Дали новым государствам возможность развиваться при поддержке России", — говорится в сообщении.

Далее Дмитрий Медведев высказался, что США и другим союзникам не хватило якобы опыта, из-за чего снова началась преступная война, но чужими руками, имея в виду Украину. Бывший российский президент убежден, что против Кремля начала открыто воевать вся система НАТО, но никаких доказательств не предоставил.

Под конец было обещано выполнить все задачи войны в Украине, ведь якобы у РФ достаточно для этого сил.

"Как и в августе 2008 года, наши враги будут раздавлены, а Россия добьется мира на своих условиях. Победа будет за нами", — подытожил Дмитрий Медведев.

Напомним, 5 августа сообщалось, что Дмитрий Медведев анонсировал удары по западным областям Украины. По его мнению, ударов оккупантов по Одессе, Измаилу и другим городам на юге якобы мало. Только за июль армия РФ запустила по Украине 150 ракет.

8 августа премьер-министр Грузии заявил, что страна хочет мирно существовать спустя 15 лет войны и воссоединиться с оккупированными территориями. В США также напомнили РФ о невыполнении обязательств.