"Получат экологическую катастрофу": у Путина анонсировали удары по Западной Украине

Экс-президент России Дмитрий Медведев считает, что ударов оккупантов по Одессе, Измаилу и другим городам на юге якобы мало. Только за июль армия РФ запустила по Украине 150 ракет.

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Заместитель главы Совета безопасности, бывший президент России Дмитрий Медведев пригрозил устроить экологическую катастрофу на Западе Украины. Об этом написал в Telegram.

По его мнению, украинские власти "понимают только жестокость и силу". Вероятно, экс-президент озвучил угрозы из-за удачной атаки 5 августа в Черном море, в результате которой был поврежден танкер SIG.

"Видимо, им мало ударов по Одессе, Измаилу и др. Если киевская мр**зь хочет устроить экологическую катастрофу в Черном море, она должна получить ее на той части территории, которая скоро отвалится Польше и будет смердеть после этого веками", — отметил чиновник.

Медведев полагает, что такой исход будет окончательным решением по "зерновой сделке" для Украины.

Напомним, что мониторинговая группа War monitor подсчитала количество выпущенных по Украине российских ракет за июль. ВС РФ запустили 150 ракет и 265 дронов-камикадзе Shahed.

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат 2 августа заявил, что россияне продолжат наносить удары баллистическими и крылатыми ракетами по Украине. Из-за этого нужно усиливать системы ПВО.