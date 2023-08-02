Россия выпустила по Украине 415 ракет и дронов в июле, — мониторинговая группа

Украинской системе противовоздушной обороны удалось отразить более 70 процентов вражеских атак.

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В июле российские войска атаковали Украину 150 ракетами и 265 ударными беспилотниками-камикадзе Shahed. Об этом сообщает мониторинговая группа War monitor.

Согласно статистике, 265 ударных БПЛА россияне запускали в течение 17 суток. Из них украинская система противовоздушной обороны сбила 206 единиц (77,74%).

Также россияне атаковали Украину в июле:

54 крылатыми ракетами "Калибр" в течение десяти суток;

41 крылатой ракетой Х-101/555 в течение суток;

20 сверхзвуковыми ракетами "Оникс" в течение четырех суток;

17 сверхзвуковыми ракетами Х-22 в течение четырех суток;

четырьмя аэробаллистическими ракетами "Кинжал" в течение суток.

Всего украинская система противовоздушной обороны уничтожила в июле 39 крылатых ракет "Калибр" (72.22%), 37 крылатых ракет Х-101/555 (90.24%) и 2 гиперзвуковые ракеты "Кинжал" (50%).

Общий успех украинских сил ПВО составил более 70%.

Также в мониторинговой группе отметили, что в июле россияне одновременно запускали разные средства поражения и делали большие паузы между ракетными обстрелами.

"Также в июле отдельно выделяется применение сверхзвуковых ракет, направленное на поражение портовой инфраструктуры и агропромышленного комплекса", — добавили в War monitor.

Напомним, в ночь на 2 августа ВС РФ атаковали Киев с помощью дронов-камикадзе Shahed. Силы ПВО уничтожили все воздушные цели — более 10 беспилотников. В результате падения обломков БПЛА в Соломенском районе был поврежден фасад административного здания с 9-11 этажи.

Также 2 августа Вооруженные силы России атаковали Одесскую область. Оккупанты использовали ударные дроны иранского производства Shahed. В результате ночных обстрелов была повреждена портовая и промышленная инфраструктура, а также элеватор.

Фокус писал 31 июля, что ВС РФ атаковали баллистическими ракетами Кривой Рог. Оккупанты попали в девятиэтажный жилой дом. Погибли четыре человека, еще двоих госпитализировали с тяжелыми ранениями. Президент Украины Владимир Зеленский после российского удара по Кривому Рогу заявил, что украинцев не сломить.