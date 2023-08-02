Росія випустила по Україні 415 ракет і дронів у липні, — моніторингова група

Українській системі протиповітряної оборони вдалося відбити понад 70 відсотків ворожих атак.

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У липні російські війська атакували Україну 150 ракетами і 265 ударними безпілотниками-камікадзе Shahed. Про це повідомляє моніторингова група War monitor.

Згідно зі статистикою, 265 ударних БПЛА росіяни запускали протягом 17 діб. З них українська система протиповітряної оборони збила 206 одиниць (77,74%).

Також росіяни атакували Україну в липні:

54 крилатими ракетами "Калібр" протягом десяти діб;

41 крилатою ракетою Х-101/555 протягом доби;

20 надзвуковими ракетами "Онікс" протягом чотирьох діб;

17 надзвуковими ракетами Х-22 протягом чотирьох діб;

чотирма аеробалістичними ракетами "Кинджал" протягом доби.

Загалом українська система протиповітряної оборони знищила в липні 39 крилатих ракет "Калібр" (72.22%), 37 крилатих ракет Х-101/555 (90.24%) і 2 гіперзвукові ракети "Кинджал" (50%).

Загальний успіх українських сил ППО склав понад 70%.

Також у моніторинговій групі зазначили, що в липні росіяни одночасно запускали різні засоби ураження і робили великі паузи між ракетними обстрілами.

"Також у липні окремо виділяється застосування надзвукових ракет, спрямоване на ураження портової інфраструктури та агропромислового комплексу", — додали у War monitor.

Нагадаємо, в ніч на 2 серпня ЗС РФ атакували Київ за допомогою дронів-камікадзе Shahed. Сили ППО знищили всі повітряні цілі — понад 10 безпілотників. Унаслідок падіння уламків БПЛА в Солом'янському районі було пошкоджено фасад адміністративної будівлі з 9-11 поверхи.

Також 2 серпня Збройні сили Росії атакували Одеську область. Окупанти використовували ударні дрони іранського виробництва Shahed. Унаслідок нічних обстрілів було пошкоджено портову та промислову інфраструктуру, а також елеватор.

Фокус писав 31 липня, що ЗС РФ атакували балістичними ракетами Кривий Ріг. Окупанти влучили в дев'ятиповерховий житловий будинок. Загинуло четверо людей, ще двох госпіталізували з важкими пораненнями. Президент України Володимир Зеленський після російського удару по Кривому Рогу заявив, що українців не зламати.