"Конвеєри працюють у три зміни": Медведєв висловився про дефіцит російських ракет

За словами колишнього президента Росії, ВПК країни-агресорки нібито здатний покрити потреби збройних сил і виробляє навіть більше зброї, ніж необхідно.

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Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв прокоментував інформацію про підрахунки російських ракет і заявив, що російський військово-промисловий комплекс виробляє більше зброї, ніж потрібно. Про це колишній президент РФ 28 серпня написав у своєму Telegram-каналі.

"Наш противник весь час веде болісний підрахунок, скільки та чого в нас залишилося. Танків, снарядів, ракет та іншого. Це зрозуміло — ворожа пропаганда живе за своїми законами. Але не тільки — такий підрахунок цілком у логіці самого існування "бандерівської держави", — пише Медведєв.

За його словами, якщо припинити постачання зброї в Україну, то "все швидко закінчиться".

При цьому, згідно з твердженням Медведєва, Росія сама себе забезпечує всіма видами зброї.

"Причому сьогодні вже в кількості, що перевищує поточні потреби Збройних сил. Саме так зараз діє наш ВПК. Його конвеєри працюють у три зміни", — йдеться в повідомленні Медведєва.

Заступник голови Радбезу РФ додав, що російський ВПК буде виробляти й надалі зброю, "скільки необхідно для ефективного захисту" Росії.

Нагадаємо, 28 серпня спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що під час крайнього обстрілу України росіяни застосували нову тактику "блудних" ракет, що може свідчити про їхній дефіцит у країни-агресорки.

Також 28 серпня в ГУР Міноборони розповіли, що зараз в арсеналі ЗС РФ є щонайменше 585 ракет, які можуть стріляти на відстань понад 500 кілометрів.

Нагадаємо також, 23 серпня Дмитро Медведєв заявив, що Росія може анексувати Абхазію і Південну Осетію. Мотивує він це тим, що країни Заходу загострюють у Грузії обстановку.