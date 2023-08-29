Без помощи Запада. Как увеличение производства оружия в Украине изменит расклады на фронте

Оборонные заводы увеличивают производство артиллерийских боеприпасов, следующий шаг — танки и бронетехника. Опрошенные Фокусом военные эксперты уверены, что большие объемы производства вооружения будут основой успешного наступления ВСУ. Украинский ВПК может производить снаряды и военную технику любого уровня.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 августа заявил об увеличении производства оружия предприятиями украинского военно-промышленного комплекса. По оценкам главы государства, Украина способна производить пушки, снаряды, дроны, ракеты и бронетехнику.

"Украина это может. Финансирование есть. Наша "оборонка" будет давать больший результат", — говорил Зеленский.

В начале июля этого года министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в интервью агентству Bloomberg рассказывал о планах по увеличению производства вооружений.

"Моя цель — сделать Украину арсеналом [оружия] свободного мира. Мы должны быть амбициозными, ведь у нас нет выбора", — заявлял он.

По словам Камышина, оборонные заводы начали с увеличения производства артиллерийских и минометных снарядов, поскольку в них нуждаются солдаты на поле боя.

"Украинские противотанковые комплексы "Стугна-П" начали быстрее сходить с конвейеров. Наращивание производства танков и бронетехники будет следующим приоритетом, для этого надо от трех до шести месяцев", — пояснил министр.

Bloomberg пишет, что крупнейшие производители оружия в Европе — немецкий концерн Rheinmetall AG и британский BAE Systems Plc ведут переговоры о создании производственных мощностей в Украине. Rheinmetall купила 51% акций совместного предприятия по ремонту танков.

Мины, ракеты и любая военная техника: что может производить украинский ВПК?

Восстановление запасов боеприпасов и вооружений в горячую фазу войны не под силу вытянуть одной стране, считает военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

"Для ведения боевых действий боеприпасы накапливаются 10-15 лет. Если взять Россию, они производят в сутки 5-7 тысяч снарядов, а использовали до 60 тысяч в сутки. Как бы ни запускали производство, Украина одна не сможет восстановить потери снарядов. Пока идет война с Россией, мы будем привязаны к нашим партнерам", — объяснил он Фокусу.

Малейшая возможность производства снарядов должна использоваться сразу, чтобы быстрее пополнять потери. Ресурсная возможность страны производить боеприпасы — основополагающая при наступательных действиях, добавил Свитан.

По оценкам эксперта, украинский ВПК способен производить мины, ракеты, БПЛА и военную технику любого уровня: БТР, БМП, танки, самоходные артустановки. Заводы могут также наладить выпуски берегового мобильного ракетного комплекса "Нептун" с противокорабельными ракетами и многофункциональный оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан".

Авиацию и корабли под ударами ВС РФ производить не удастся, заметил полковник ВСУ.

Украина может войти в 10-ку крупнейших мировых производителей оружия

По оценкам директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентина Бадрака, Украина может значительно увеличить производство вооружения и даже приблизиться к десятке крупнейших мировых игроков.

"Для этого нужен системный подход, как в случае с Турцией или Израилем. У той же Южной Кореи портфель заказов на год составляет уже 17 миллиардов долларов, для нас это пока неподъемная сумма", — рассказал эксперт в интервью УНИАН.

Киеву нужно использовать сотрудничество с мировыми оружейными игроками: BAE Systems, Rheinmetall, американским гигантом Lockheed Martin и другими. Можно рассчитывать и на совместное создание средств ПВО.

"Есть перспективы совместных работ в проектах создания и производства танка KF51 Panther и БМП Lynx KF41 от Rheinmetall. Это будет очень красивый кейс", — прокомментировал Бадрак.

Напомним, что осенью этого года запланировано проведение первого Форума оборонных индустрий. Украинские представители рассчитывают, что в мероприятии будут участвовать сотни мировых производителей оружия.

Владимир Зеленский 27 августа заявлял о необходимости производства в Украине артиллерии натовского образца. Запад поддерживает идеи Киева развивать оборонные отрасли.