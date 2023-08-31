Повестки для 50 000 студентов: в Раде хотят отменить отсрочку для получающих второе высшее образование

Нардепы хотят пополнить ряды ВСУ соискателями второго высшего образования. Предполагается, что на фронт отправят десятки тысяч мужчин. Возникает вопрос, как это отразится на боеспособности подразделений, ведь мотивированных солдат не нужно гнать силой на поле боя.

В Верховной Раде придумали способ пополнить ряды ВСУ — отменить отсрочку для мобилизации для вторично получающих высшее образование. Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский уверен, что будет абсолютно справедливо в условиях полномасштабной войны ограничиться одним высшим образованием.

Получение третьего и четвертого высшего образования никак не может быть основанием для отсрочки и если человек в магистратуре учится сразу после окончания обучения, то это получение высшего образования магистра. Если он поступил в аспирантуру сразу после обучения, то понятно.

"А когда человек имеет перерыв и только во время войны вдруг захотел заниматься научной деятельностью, то это вызывает вопросы", – считает он.

В комментарии Фокусу Вениславский уточнил, что речь идет исключительно о студентах-мужчинах, которые решили получить второе высшее образование, отличное от первого.

"Если студент имеет документ, подтверждающий квалификационный уровень бакалавра или магистра и после этого получает еще одну бакалаврскую или магистерскую степень. После начала полномасштабной войны пошел бизнес на вступлении в ВУЗы мужчин от 30 до 55 лет. Вряд ли это правильный путь для отсрочки от призыва", — добавил он.

Десятки тысяч студентов пойдут в армию?

Аспирантов и соискателей научных степеней трогать пока не будут. Точные цифры будущих мобилизованных студентов не просчитывались. Вениславский кратко указал, что можно говорить о десятках тысячах, возможно 40-50 тысяч человек, которые пополнят ВСУ.

Законодатели должны учитывать вопрос мотивации студентов, которые вступили в ВУЗы вместо службы в ВСУ, считает эксперт направления "Образование" Украинского института будущего Николай Скиба.

"Стоит проанализировать последствия и боеспособность людей, прежде чем принимать такие желания политиков как часть мобилизационного плана. Отразится ли это на боевом духе и боеспособности подразделений. Второе образование получают чаще всего далеко не в студенческом возрасте. Много случаев, когда люди не прикрываются статусом студента, а осознанно учатся, меняют профиль деятельности", — комментирует специалист Фокусу.

Желающие добровольно отправиться на фронт уже давно там, а остальные не могут физически, либо психологически не готовы, продолжает Скиба.

Эксперт уверен, что отмена отсрочки мобилизации для студентов точно ухудшит качество образования в Украине.

Могут ли изменить законодательство ради мобилизации студентов и аспирантов?

Опрошенные Фокусом юристы уверены, что законодательство в Украине могут изменить не в пользу студентов ВУЗов и аспирантов. Повестки рано или поздно получат почти все категории призывников, говорит адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Катерина Анищенко

"Уже давно ведутся разговоры о внесении изменений в Закон Украины "Об образовании" и в соответствии со ст.23 ЗУ "О мобилизации" относительно студентов и аспирантов, количества их образований и их возраста. В абзац о предоставлении отсрочки соискателям профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, ассистентам-стажерам, аспирантам и докторантам, обучающимся по дневной или дуальной формам получения образования, могут добавить об отсрочке с некоторыми особенностями", — отмечает юрист.

Если студентов и аспирантов исключат из статьи 23 закона "О мобилизации", они будут подлежать призыву на службу на общих основаниях. Возможное изменение в статью 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" подтверждает адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Лазебный.

"Тогда аспиранты и студенты будут подлежать мобилизации на общих основаниях. На мой взгляд, если соответствующие изменения будут внесены, они не будут конкурировать со ст. 53 Конституции Украины, которая гарантирует гражданам Украины права на образование", — уверен он.

Напомним, что в Украине призывников, военнообязанных и резервистов официально принимают на работу только после постановки на воинский учет. Работодатели обязаны проверять наличие у мужчин военно-учетных документов.

Капитан ВСУ Валерий Прозапас ранее говорил, что войну не могут тащить на себе одни и те же люди. Украинская армия нуждается в большом количестве людей, поэтому нужен нормальный мобилизационный план, полагает он.