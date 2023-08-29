Мобилизация в Украине: капитан ВСУ рассказал о потребности в людях

Украине нужен нормальный мобилизационный план, а постоянно один и тот же состав не может служить в подразделении.

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Капитан Вооруженных Сил Украины Валерий Прозапас подчеркнул, что не могут всю войну служить одни и те же люди. Об этом сообщает ZN.

Верховная Рада и в дальнейшем пролонгировала мобилизацию в Украине. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить повестки. Военно-врачебная комиссия будет определять их уровень пригодности для прохождения службы.

Валерий Прозапас отметил, что украинские войска нуждаются в значительном количестве людей. По его словам, нужен нормальный мобилизационный план. Он отметил, что один состав войск не может постоянно служить.

Он считает, что подавляющее большинство военнообязанных все равно пройдут через Вооруженные Силы. С его слов, какой не была бы современная техника, воюют люди.

"Да, это неприятно слышать", — пояснил офицер.

Люди определенной специальности больше всего нужны на фронте. Это касается пехоты, танкистов, артиллеристов, пилотов и десантников. Каждый учебный центр во время мобилизации 2023 года имеет свою специфику и в зависимости от профессии, людей направляют в соответствующие учебные центры.

Мобилизация в Украине: произойдет ли усиление призыва

Глава Минобороны Украины Алексей Резников 28 августа рассказал, что установленный мобилизационный предел пока не обсуждается — ресурс еще есть. По его словам, сегодня нет критического положения в части мобилизационного резерва, поэтому не нужно и объявлять новую волну.

По словам полковника Сергея Павлова, военнообязанные, которые не служили, попадают в учебные части. В конце августа стало известно, кого из мужчин могут сразу отправить на фронт после повестки.

Напомним, 25 августа стало известно, кого в сентябре исключат с воинского учета. Украинское законодательство определило 7 категорий украинцев, которых не заберут на службу после исключения с воинского учета.