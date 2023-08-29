Мобилизация в Украине: кого из мужчин могут сразу отправить на фронт после повестки

По словам полковника Сергея Павлова, военнообязанные, которые не служили, попадают в учебные части.

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Недавно Верховная Рада Украины в очередной раз продолжила мобилизацию и военное положение, поэтому раздача повесток мужчинам продолжается. Руководитель территориального центра комплектования и социальной поддержки Бурыни полковник Сергей Павлов объяснил в комментарии "Сайту города Днепра", кого сразу могут отправить на фронт.

Кого могут отправить на фронт без подготовки

По словам Сергея Павлова, сразу на фронт попадают люди с боевым опытом или те, кто хотя бы служил раньше.

"Людей, которые служили и имеют опыт, отправляем уже в боевые воинские части, но люди, которые не служили — все попадают в учебные части", — подчеркнул Павлов.

При этом независимо от степени подготовки мобилизованного почти всех сначала отправляют на обучение, которое длится минимум один месяц.

Сколько длится обучение мобилизованных без военного опыта

Сергей Павлов отметил, что мобилизованных без опыта отправляют в учебные части, где они проходят всю подготовку от одного до трех месяцев. При необходимости, военнообязанного могут отправить на обучение за границу.

Руководитель ТИК и СП объяснил, что в учебном центре военному должны выдать все необходимое кроме белья, а именно каримат, вещевые мешки, форму, снаряжение.

Напомним, 29 августа стало известно, что нардеп Александр Дубинский, который находится под санкциями США, зарегистрировал законопроект о призыве нардепов в ВСУ. В законопроекте предлагается исключить из закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" упоминание о нардепах в части отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.

Ранее сообщалось о том, кто может получить повестку в сентябре. Сейчас в ВСУ нужны почти все военные специальности — штурмовики, танкисты, артиллеристы, пехотинцы, операторы БпЛА, водители, парамедики.