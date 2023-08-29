Мобілізація в Україні: кого з чоловіків можуть одразу відправити на фронт після повістки

За словами полковника Сергія Павлова, військовозобов’язані, які не служили, потрапляють в навчальні частини.

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Нещодавно Верховна Рада України вкотре продовжила мобілізацію та воєнний стан, тому роздача повісток чоловікам продовжується. Керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки Бурині полковник Сергій Павлов пояснив в коментарі "Сайту міста Дніпра", кого одразу можуть відправити на фронт.

Кого можуть відправити на фронт без підготовки

За словами Сергія Павлова, одразу на фронт потрапляють люди з бойовим досвідом або ті, хто хоча б служив раніше.

"Людей, які служили та мають досвід, відправляємо вже у бойові військові частини, але люди, які не служили – всі потрапляють в навчальні частини", – наголосив Павлов.

При цьому незалежно від ступеня підготовки мобілізованого майже всіх спочатку відправляють на навчання, яке триває мінімум один місяць.

Скільки триває навчання мобілізованих без воєнного досвіду

Сергій Павлов зазначив, що мобілізованих без досвіду відправляють в навчальні частини, де вони проходять всю підготовку від одного до трьох місяців. За необхідності, військовозобов’язаного можуть відправити на навчання за кордон.

Керівник ТІК та СП пояснив, що у навчальному центру військовому мають видати усе необхідне крім білизни, а саме каримат, речові мішки, форму, спорядження.

Нагадаємо, 29 серпня стало відомо, що нардеп Олександр Дубінський, який перебуває під санкціями США, зареєстрував законопроєкт про призов нардепів до ЗСУ. У законопроєкті пропонується виключити із закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" згадку про нардепів у частині відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Раніше повідомлялося про те, хто може отримати повістку у вересні. Зараз у ЗСУ потрібні майже всі військові спеціальності — штурмовики, танкісти, артилеристи, піхотинці, оператори БпЛА, водії, парамедики.