Мобилизация в Украине: кого из мужчин не будут принимать на работу во время войны

За нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации предусмотрена ответственность. Работодатели должны проверять у мужчин от 18 до 60 лет военно-учетные документы.

Related video

В Украине призывников, военнообязанных и резервистов можно принимать на работу только, если те находятся на воинском учете в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкого областного ТЦК и СП в Facebook.

"Работодатель должен проверять наличие у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетных документов", — говорилось в сообщении.

В частности, у военнообязанных нужно проверять военные билеты или временные удостоверения, а у призывников — удостоверения о приписке к призывным участкам.

Отметили, что законодательные нормы по ведению воинского учета должны соблюдать руководители государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений, организаций, предприятий и учебных заведений независимо от форм собственности. За нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации предусмотрена ответственность согласно закону.

Напомним, руководитель территориального центра комплектования и социальной поддержки Бурыни полковник Сергей Павлов заявил, что после получения повестки сразу на фронт могут отправить людей с боевым опытом и тех, кто ранее служил.

Ранее Фокус писал о случаях, когда во время действия всеобщей мобилизации могут призвать на службу студентов. Юрист Владислав Юрчак сообщил, что законы Украины не запрещают вручать повестки студентам.

Юрист Сергей Савинский рассказал, когда военнообязанные могут не брать повестки, и как от них отказаться.