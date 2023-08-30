Мобілізація в Україні: кого з чоловіків не прийматимуть на роботу під час війни

За порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачена відповідальність. Роботодавці повинні перевіряти у чоловіків від 18 до 60 років військово-облікові документи.

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В Україні призовників, військовозобов’язаних і резервістів можна приймати на роботу лише, якщо ті перебувають на військовому обліку в районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це повідомили в пресслужбі Чернівецького обласного ТЦК та СП у Facebook.

"Роботодавець повинен перевіряти наявність у чоловіків віком від 18 до 60 років військово-облікових документів", — йшлося в повідомленні.

Зокрема, у військовозобов'язаних потрібно перевіряти військові квитки або тимчасові посвідчення, а в призовників — посвідчень про приписку до призовних дільниць.

Зазначили, що законодавчих норм щодо ведення військового обліку повинні дотримуватися керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств та закладів освіти незалежно від форм власності. За порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачена відповідальність згідно з законом.

Нагадаємо, керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки Бурині полковник Сергій Павлов заявив, що після отримання повістки відразу на фронт можуть відправити людей із бойовим досвідом та тих, хто раніше служив.

Раніше Фокус писав про випадки, коли під час дії загальної мобілізації можуть призвати на службу студентів. Юрист Владислав Юрчак повідомив, що закони України не забороняють вручати повістки студентам.

Юрист Сергій Савинський розповів, коли військовозобов'язані можуть не брати повістки, та як від них відмовитися.