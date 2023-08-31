Наркотики в рядах ВСУ. Большая зарплата и доступность веществ подкупают военных, - эксперты

Генпрокурор Андрей Костин признал наличие цепочек поставок наркотических средств на линию фронта — с этой проблемой помогают бороться европейские институции и даже ФБР. Доступные и дешевые вещества разбавляют печальные будни войны, но эффективность боевых подразделений падает, говорят Фокусу военные.

Украинские правоохранители обратили внимание на цепочки поставок наркотиков в зону боевых действий. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил об усилении противодействия незаконному производству и передаче наркотических средств служащим в рядах ВСУ.

По его словам, есть результаты по выявлению путей распространения и местам изготовления опасных препаратов для людей и государства.

"Могут существовать цепочки поставок этих средств на линию фронта, в Вооруженные Силы. Мы этому противодействуем и понимаем, что это направление есть и будет нашим приоритетным, пока мы не прекратим эту деятельность на уровне государства", — говорил Костин.

Генпрокурор назвал вопрос противодействия обороту наркотиков среди военных сложным и имеющим трансграничное измерение. Все партнеры помогают Украине на уровне европейских институций, Министерства юстиции США и ФБР, добавил он.

Достать наркотики — не проблема

Проблема несистемного употребления наркотиков есть почти в каждом боевом подразделении и главный фактор ее распространения — легкая доступность и цена товара, отмечает в беседе с Фокусом офицер 67-й отдельной механизированной бригады, военный психолог Андрей Козинчук.

"У военных в зоне боевых действий достойная зарплата и проблемы в деньгах нет. Далеко не на всех пунктах "Новой почты" стоят правоохранители, которые проверяли бы грузы. Каждый военный сталкивается со страхом, гиперстрессом, большой ответственностью и недостатком информации. Некоторые просто "не вывозят" службу, ведь их не меняют долгое время. В моем подразделении отношение к наркотикам четкое — это зло, снижающее эффективность на поле боя", — заметил он.

Козинчук подчеркивает, что на передовой меньше проблем с наркотиками, чем в тылу. В основном на фронт попадают разные виды солей, марихуана и амфетамин.

"Хочу подчеркнуть, что употребление наркотиков не толерируется личным составом нигде. Невозможно даже представить ситуацию открытого употребления перед командирами или товарищами. Употребляющему приходится искать единомышленников и прятаться", — добавил военный.

"Просто забирают в армию": медкомиссии не выявляют наркоманов

По мнению народного депутата, секретаря оборонного комитета Верховной Рады Романа Костенко, проблема с употреблением наркотиков солдатами исходит из реалий украинского общества.

"Армия — это обычные люди, украинцы. ВСУ зеркально отображает украинское общество. Масштабы распространения наркотиков мне не известны, тут нужны расследования правоохранительных органов. Я не замечал, чтобы эта проблема была массовой. Возможно, есть моменты, с которыми надо бороться", — сказал политик Фокусу.

Возможны случаи злоупотребления медицинскими наркотическими средствами буторфанолом и налбуфином. Препараты применяются для обезболивания, а по силе, эффекту и длительности действия близки к морфину. Их дают солдатам в аптечках, объясняет Костенко.

Показательным является то, что военно-врачебные комиссии (ВВК) при военкоматах не в состоянии выявить лиц, склонных к употреблению наркотиков, подчеркивает глава Украинской ассоциации медицинского каннабиса Геннадий Шабас.

"ВВК не проводят тесты на содержание наркотиков в крови перед постановкой на воинский учет. Человека просто забирают в армию. Я не знаю ни одного случая, чтобы кого-то проверяли на алко- или наркозависимость. Если человек в гражданской жизни был наркоманом, он будет стремиться найти их и на войне", — рассказал специалист.

Напомним, что недавно сотрудники ГБР разоблачили во Львовской области наркодилеров, которые пытались продать запрещенные вещества раненым солдатам. За один месяц группировка могла продать местным жителям до 7500 доз амфетамина более чем на 600 тысяч гривен.

А на Закарпатье недавно раскрыли транснациональный канал контрабанды псевдоэфедрина из стран ЕС. В СБУ подчеркивали, что фигурантом дела стал уроженец России и житель Мукачевского района.