На Львовщине наркодилеры пытались продавать психотропы раненым военным, — ГБР

В месяц злоумышленники продавали порядка 7500 доз на сумму свыше 600 тысяч гривен, утверждают правоохранители. Они прикрывали свою деятельность общественной ветеранской организацией.

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Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили во Львовской области преступную группу, которая изготавливала и распространяла наркотики. Злоумышленники даже пытались продавать запрещенные вещества раненым военным, которые проходят сложное и мучительное лечение. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Незаконный бизнес организовал житель региона вместе с действующим и бывшим военнослужащими. Они наладили сбыт психотропных веществ, в частности амфетамина среди местного населения Червонограда. В месяц группа сбывала до 7500 доз более чем на 600 тыс. гривен.

Для прикрытия своей деятельности злоумышленники создали ветеранскую общественную организацию. В ее помещении хранили и фасовали наркотики и психотропы. Наркодилеры пытались подсадить на запрещенные вещества раненых военных, утверждая, что они помогут облегчить их страдания от боли.

Организатора бизнеса и его сообщника задержали при попытке продать партию амфетамина весом 115 граммов. Во время обыска в помещении общественной организации были обнаружены пакеты с психотропным веществом, подготовленные для продажи.

Фигурантам сообщили о подозрении в незаконном производстве и сбыте наркотических средств в особо крупных размерах, совершенных организованной группой (ч. 3 ст. 307 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним, 17 августа в СБУ заявили, что нейтрализовали преступную группировку в Киевской области, которая сбывала оптовые партии тяжелых наркотиков и психотропов за границу.

21 августа Служба безопасности сообщила, что задержала в столичном регионе четырех лидеров группировки, которая ввозила в страну прекурсоры иностранного производства. Стоимость конфискованной партии в 2 тонны на черном рынке составляет почти 100 млн гривен.