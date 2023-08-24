На Львівщині наркодилери намагалися продавати психотропи пораненим військовим, — ДБР

На місяць зловмисники продавали близько 7500 доз на суму понад 600 тисяч гривень, стверджують правоохоронці. Вони прикривали свою діяльність громадською ветеранською організацією.

Related video

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили у Львівській області злочинну групу, яка виготовляла та розповсюджувала наркотики. Зловмисники навіть намагалися продавати заборонені речовини пораненим військовим, які проходять складне та болісне лікування. Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Незаконний бізнес організував мешканець регіону разом із чинним та колишнім військовослужбовцями. Вони налагодили збут психотропних речовин, зокрема амфетаміну серед місцевого населення Червонограда. За місяць група збувала до 7500 доз на понад 600 тис. гривень.

Для прикриття своєї діяльності зловмисники створили ветеранську громадську організацію. У її приміщенні зберігали та фасували наркотики і психотропи. Наркодилери намагалися підсадити на заборонені речовини поранених військових, стверджуючи, що вони допоможуть полегшити їхні страждання від болю.

Організатора бізнесу та його спільника затримали під час спроби продати партію амфетаміну вагою 115 грамів. Під час обшуку в приміщенні громадської організації було виявлено пакети з психотропною речовиною, підготовлені для продажу.

Фігурантам повідомили про підозру в незаконному виробництві та збуті наркотичних засобів в особливо великих розмірах, вчинених організованою групою (ч. 3 ст. 307 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

ДБР викрило наркоугруповання на Львівщині ДБР викрило наркоугруповання на Львівщині ДБР викрило наркоугруповання на Львівщині ДБР викрило наркоугруповання на Львівщині ДБР викрило наркоугруповання на Львівщині ДБР викрило наркоугруповання на Львівщині

Нагадаємо, 17 серпня в СБУ заявили, що нейтралізували злочинне угруповання в Київській області, яке збувало оптові партії важких наркотиків і психотропів за кордон.

21 серпня Служба безпеки повідомила, що затримала у столичному регіоні чотирьох лідерів угруповання, яке ввозило в країну прекурсори іноземного виробництва. Вартість конфіскованої партії у 2 тонни на чорному ринку становить майже 100 млн гривень.