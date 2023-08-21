У Київській області затримали наркодилерів, які ввезли прекурсорів на 100 млн гривень (фото)

Як повідомили у прес-центрі СБУ, доставляли речовини поштою під виглядом будівельних сумішей.

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Служба безпеки України затримала в Київській області чотирьох лідерів угруповання, яке ввозило в країну прекурсори іноземного виробництва. Вартість конфіскованої партії у 2 тонни на чорному ринку становить майже 100 млн гривень. Про це повідомила пресслужба СБУ.

У відомстві зазначили, що товар доставляли з країн Східної Азії для виготовлення "важких" психотропів, зокрема РVР і мефедрону.

При цьому було затримано чотирьох ключових організаторів незаконного бізнесу. Вони переправляли заборонені речовини міжнародною поштою під виглядом іноземних будівельних сумішей. Серед підозрюваних — митний брокер, який допомагав спільникам підробляти документи для ввезення товару.

Продукцію зловмисники продавали своїм оптовим клієнтам, які контролюють нарколабораторії в різних регіонах України. Надалі вже готовий товар розповсюджувався через розгалужену мережу наркодилерів.

Зберігали контрабанду в кількох гаражах на території Київської області, які орендували через підставних осіб, що не мають стосунку до наркобізнесу. При перевезенні товару в межах області або по країні зловмисники "втемну" використовували вантажних перевізників.

Під час обшуків у місцях зберігання прекурсорів правоохоронці крім товару виявили обладнання для фасування.

Усім затриманим повідомили про підозру за ч. 3 ст. 305 КК України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів). Зараз вони перебувають під вартою. Наркодилерам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Правоохоронці наразі вирішують питання про оголошення в міжнародний розшук п'ятого фігуранта, який переховується за кордоном.

Фото: Пресцентр СБУ Фото: Пресцентр СБУ Фото: Пресцентр СБУ Фото: Пресцентр СБУ

Нагадаємо, 17 серпня в СБУ заявили, що нейтралізували в Київській області злочинне угруповання, яке збувало оптові партії важких наркотиків і психотропів за кордон. Під час спецоперації було вилучено понад 20 тонн прекурсорів і майже 150 кг мефедрону. Загальна вартість заборонених речовин становить понад 30 млн грн.

27 липня в Нацполіції розповіли, що викрили нарколабораторію в Києві та вилучили там 142 кг метадону і близько 150 кг прекурсорів. Вартість конфіскованого за цінами "чорного" ринку склала понад 1,4 млн доларів.