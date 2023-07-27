У Києві ліквідували нарколабораторію: вилучене з неї оцінюють у 1,4 млн доларів (фото)

Під час обшуків правоохоронці вилучили речовин 142 кг готового до збуту "товару" та обладнання для виготовлення "метадону". Наркодилерам загрожує від шести до десяти років ув’язнення.

Related video

Сьогодні, 27 липня, слідчі Печерського управління поліції міста Києва за оперативного супроводження Служби безпеки України та процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури викрили групу осіб, яка організувала нарколабораторію з виготовлення психотропних речовин.

Двох фігурантів поліціянти затримали в Київській області у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правопорушники – це мешканці Київської області, 1976 та 1978 років народження.

Під час проведення слідчих дій в рамках кримінального провадження, поліцейські встановили місце виготовлення та зберігання наркотику. У ході обшуків за адресою проживання наркодилерів правоохоронці виявили спеціально обладнані приміщення з холодильниками для зберігання вже готового "товару", колби з прекурсорами та реактивами, пластикові місткості з рідинами, ваги та пакувальні матеріали.

Загалом, правоохоронці вилучили 142 кг метадону та близько 150 кг прекурсорів для виготовлення наркотику. За цінами "чорного" ринку вартість вилученого становить понад 1 400 000 доларів США. Заборонені речовини "лаборанти-початківці" планували продавати по всій Україні.

За даними фактом розпочато кримінальні провадження за незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, чи збут наркотичних засобів та за викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру, яка передбачатиме від шести до десяти років тюремного ув’язнення.

До слова, 15 липня повідомлялось, що фінансова поліція Італії вилучили 2 тонни кокаїну вартістю 400 млн євро. Всю партію вивезли під потужною охороною на спеціальний завод і спалили.

Нагадуємо, що 29 травня Фокус писав, що у напрямку Європи з США поширюється новий вид наркотику, який називають "зомбі-наркотик". Діюча речовина — ксилазин — роз'їдає шкіру і людина стає зовні схожою на "ходячого мерця".