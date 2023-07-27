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Украина

В Киеве ликвидировали нарколабораторию: изъятое оценивают в 1,4 млн долларов (фото)

В Киеве ликвидировали нарколабораторию
В Киеве ликвидировали нарколабораторию

Во время обысков правоохранители изъяли веществ 142 кг готового к сбыту "товара" и оборудование для изготовления "метадона". Наркодилерам грозит от шести до десяти лет заключения.

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Сегодня, 27 июля, следователи Печерского управления полиции города Киева при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины и процессуального руководства Печерской окружной прокуратуры разоблачили группу лиц, которая организовала нарколабораторию по изготовлению психотропных веществ.

Двух фигурантов полицейские задержали в Киевской области в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правонарушители — это жители Киевской области, 1976 и 1978 годов рождения.

Во время проведения следственных действий в рамках уголовного производства, полицейские установили место изготовления и хранения наркотика. В ходе обысков по адресу проживания наркодилеров правоохранители обнаружили специально оборудованные помещения с холодильниками для хранения уже готового "товара", колбы с прекурсорами и реактивами, пластиковые емкости с жидкостями, весы и упаковочные материалы.

В общем, правоохранители изъяли 142 кг метадона и около 150 кг прекурсоров для изготовления наркотика. По ценам "черного" рынка стоимость изъятого составляет более 1 400 000 долларов США. Запрещенные вещества "начинающие лаборанты" планировали продавать по всей Украине.

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По данному факту начаты уголовные производства за незаконное производство, изготовление, хранение или сбыт наркотических средств и за похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении, которое будет предусматривать от шести до десяти лет тюремного заключения.

К слову, 15 июля сообщалось, что финансовая полиция Италии изъяли 2 тонны кокаина стоимостью 400 млн евро. Всю партию вывезли под мощной охраной на специальный завод и сожгли.

Напоминаем, что 29 мая Фокус писал, что в направлении Европы из США распространяется новый вид наркотика, который называют "зомби-наркотик". Действующее вещество — ксилазин — разъедает кожу и человек становится внешне похожим на "ходячего мертвеца".