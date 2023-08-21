В Киевской области задержали наркодилеров, которые ввезли прекурсоров на 100 млн гривен (фото)

Как сообщили в пресс-центре СБУ, доставляли вещества почтой под видом строительных смесей.

Related video

Служба безопасности Украины задержала в Киевской области четырех лидеров группировки, которая ввозила в страну прекурсоры иностранного производства. Стоимость конфискованной партии в 2 тонны на черном рынке составляет почти 100 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В ведомстве отметили, что товар доставляли из стран Восточной Азии для изготовления "тяжелых" психотропов, в том числе РVP и мефедрона.

При этом были задержаны четверо ключевых организаторов незаконного бизнеса. Они переправляли запрещенные вещества международной почтой под видом иностранных строительных смесей. В числе подозреваемых — таможенный брокер, который помогал сообщникам подделывать документы для ввоза товара.

Продукцию злоумышленники продавали своим оптовым клиентам, которые контролируют нарколаборатории в разных регионах Украины. В дальнейшем уже готовый товар распространялся через разветвленную сеть наркодилеров.

Хранили контрабанду в нескольких гаражах на территории Киевской области, которые арендовали через подставных лиц, не имеющих отношения к наркобизнесу. При перевозке товара в границах области или по стране злоумышленники "втемную" использовали грузовых перевозчиков.

Во время обысков в местах хранения прекурсоров правоохранители помимо товара обнаружили оборудование для фасовки.

Всем задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 305 УК Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров). Сейчас они находятся под стражей. Наркодилерам грозит до 12 лет лишения свободы.

Правоохранители сейчас решают вопрос об объявлении в международный розыск пятого фигуранта, который скрывается за границей.

Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ

Напомним, 17 августа в СБУ заявили, что нейтрализовали в Киевской области преступную группировку, которая сбывала оптовые партии тяжелых наркотиков и психотропов за границу. В ходе спецоперации было изъято свыше 20 тонн прекурсоров и почти 150 кг мефедрона. Общая стоимость запрещенных веществ составляет более 30 млн грн.

27 июля в Нацполиции рассказали, что разоблачили нарколабораторию в Киеве и изъяли там 142 кг метадона и около 150 кг прекурсоров. Стоимость конфискованного по ценам "черного" рынка составила более 1,4 млн долларов.