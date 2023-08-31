От гаубиц L119 до ракет Storm Shadow. Какое оружие произведет в Украине концерн BAE Systems

Британский оборонный концерн представлен в 40 странах, его заводы производят вооружения для стран НАТО — от бронетехники до систем РЭБ для истребителей. Если компания освоит украинский рынок, властям придется искать баланс, чтобы не пострадали национальные производители, уверены военные аналитики.

Крупный британский оборонный концерн BAE Systems согласился производить в Украине "натовские" гаубицы L119. Соглашение по локализации производства подписали в Киеве 30 августа президент Украины Владимир Зеленский и гендиректор BAE Systems Чарльз Вудберн.

Глава концерна подчеркнул, что в Украине появятся офис и производство вооружений. А Зеленский акцентировал внимание на развитии украинского оружейного потенциала.

"В частности, артиллерия – системы L119 и M777, бронетехника – крепкие CV90. Это вооружение компании BAE Systems, которая начинает работу в Украине", — заявил глава государства.

Украинская армия уже использует военную технику производства BAE Systems: артиллерийские системы М777 и L119, САУ M109, БМП CV-90 и Bradley, а также танки Challenger, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

Вопрос двух месяцев. Когда в Украине откроется завод BAE Systems?

BAE Systems — ведущий поставщик оружия для армий Великобритании и США. Предприятия концерна размещены в 40 странах, на них работают 93 тысячи человек. BAE Systems в этом году получила заказы на рекордные 84 млрд долларов.

Подобные соглашения Украина подписала с несколькими известными оборонными компаниями. Есть предложения от немецкой Rheinmetall и турецкой Baykar, напомнил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

"Топ-продукция заводов BAE Systems начинается от бронетехники и заканчивается системами РЭБ для самолетов. Еще есть предложение от финской Patria по производству БТР. По компаниям Baykar и Rheinmetall мы видим, что контракты реализуются. Важно, чтобы каждая заходящая в Украину компания имела конкретные производственные проекты", — подчеркнул он.

Киев должен правильно обращаться с оборонными компаниями, чтобы украинский ВПК не вытеснили из рынка. Минстратегпром и Минобороны стоит думать над нахождением точек соприкосновения, добавил эксперт.

Построить завод в Украине можно за два месяца, производство требует максимум 400 людей и станки с числовым программным управлением. Для компании уровня BAE Systems проект не будет дорогим, полагает Згурец.

"Планы будут рассчитывать согласно нуждам ВСУ. Если мы говорим о ремонте десяток гаубиц, это можно сделать и на существующих предприятиях Минобороны. Представители BAE Systems могут приехать на Шепетовский ремонтный завод и контролировать правильность процесса", — заключил он.

Гаубицы L119 будут производить в Украине: на что способно оружие?

Процесс перехода ВСУ на вооружения стандарта НАТО запущен давно, поэтому открытие цехов и офиса BAE Systems лишь укрепит обороноспособность Украины, сказал Фокусу замдиректора Центра армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

"Нужно всеми силами обеспечить боеспособность ВСУ. Ремонт, модернизация военной техники и ее производство в Украине — абсолютно позитивный шаг. Специалисты британской компании будут работать вместе с украинскими", — заметил он.

Гаубица L119, которую могут начать производить в Украине, это легкое вооружение калибра 105-мм для поддержки пехоты, десантников и штурмовиков. Ее можно буксировать на наружной подвеске вертолета и даже с помощью бронеавтомобиля HMMWV, пишет военный портал Defence Express.

По сути L119 — это оппонент российским гаубицам Д-30 и САУ 2С1 "Гвоздика" калибра 122 мм. Для L119 не нужно рыть откатную яму, расчет имеет меньше шансов "засветиться" перед врагом и сможет быстро покинуть огневую позицию. Огневая мощность 105-мм снаряда слабее 122-мм боеприпаса, ведь последний содержит от 3 до 4 кг взрывчатки.

Основные характеристики гаубицы L119:

скорострельность — до 12 выстрелов в минуту;

максимальная дальность стрельбы — до 20 км;

обслуживающий экипаж — от 5 до 7 бойцов.

BAE Systems производит средства радиотехнической и радиоэлектронной разведки для истребителей F-35 и Eurofighter Typhoon. Концерн имеет финансовую долю в MBDA, европейском разработчике и производителе ракетных систем, который выпускает линейку ракет воздушного базирования Meteor и Storm Shadow.

Напомним, 17 августа стало известно про обновление списка военной помощи от Германии. Берлин отчитывался о добавлении двух пусковых установок IRIS-T SLS и другого оборудования.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер говорил о поддержке идеи отправить ВСУ дальнобойные ракеты Taurus. Берлин на данный момент не собирается решать этот вопрос, выяснили журналисты немецкого Bild.