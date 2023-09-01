Вернуть беженцев силой: готовы ли страны ЕС экстрадировать украинцев

Покинувшим родину украинцам, принимающие страны предоставляют временную защиту. Поэтому заявления о возможной массовой экстрадиции из стран ЕС в Украину в случае уклонения от участия в боевых действиях, не имеют под собой законных оснований, считают эксперты.

Юрисконсульт международной коллегии адвокатов Legal Status, специализирующийся на делах, связанных с экстрадицией, Игорь Довгаль объяснил Фокусу, как работает процедура и почему она не касается украинцев, которые находятся под временной защитой стран ЕС во время войны.

Подобнее о том, смогут ли украинские власти вернуть военнообязанных домой из-за поддельных медицинских заключений, в тексте Фокуса "Экстрадиция за фальшивые справки. Сможет ли Украина вернуть военнообязанных из-за границы".

"На практике, это сложная и долгая процедура, которая применяется в случаях розыска опасных преступников. А в случае с авторитарными странами еще и наоборот, когда государство из политических соображений хочет наказать конкретного человека. Однако массового характера такая практика не имеет", — говорит Фокусу Довгаль.

По словам эксперта, экстрадиция, как и в случае с любыми международными обязательствами — не обязанность государства, а право, поэтому отказ может последовать на любом из этапов. Перечня преступлений, подлежащих экстрадиции, не существует, однако есть условия, которые должны быть выполнены, чтобы страны рассмотрели конкретный запрос.

"Политические статьи можно сразу отсечь. Что касается обвинения по общеуголовным статьям, важно обратить внимание на предусмотренные наказания. Экстрадиция может применяться в случаях, когда за преступления предусмотрено лишение свободы на срок от 1 года (если приговор еще не вынесен) или если лицо уже было осуждено на срок более 4 месяцев, и приговор вступил в законную силу. Также лежащее в основе обвинения действие должно быть признано преступным как в запрашивающей, так и в запрашиваемой стране", — отмечает эксперт.

Довгаль добавляет, что украинцы в странах ЕС находятся под временной защитой, в связи с продолжающейся войной в Украине, и на данный момент их статус практически приравнивается к статусу беженцев. А те, кто получил такую защиту, не подлежат экстрадиции.

"Относительно лиц, находящихся в статусе беженца, экстрадировать их невозможно, тем более в воюющее государство. Стоит отметить, что большинство украинцев, находящихся в ЕС, не имеют статуса беженца. Им предоставлена временная защита, которая когда-нибудь будет отменена, вероятнее всего, в течение 6 месяцев после окончания боевых действий. Однако на данный момент в контексте экстрадиции эти статусы практически равнозначны. Поэтому заявления о возможной массовой экстрадиции из стран ЕС в Украину, особенно в случае уклонения от участия в боевых действиях, скорее следует рассматривать как политический популизм", — отмечает эксперт.

Напомним, власти пригрозили военнообязанным, которые купили фальшивые справки и уехали за границу, экстрадицией. По мнению главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, Украина может направить запрос практически в любую страну мира, кроме России, и вернуть нарушителей домой, чтобы привлечь их к ответственности.

Ранее Фокус писал, к чему приведут масштабные проверки решений ВВК, которые анонсировал президент Зеленский, и как этот процесс повлияет на мобилизацию.