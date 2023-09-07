Замороженные миллиарды. Когда Украина получит компенсацию от российских олигархов за войну

Украина впервые получит от США активы, которые конфисковали у российских олигархов. Речь идет о 5,4 млн долларов. Эти средства отдадут на поддержку украинских ветеранов. Эксперты объяснили, получит ли в будущем Украина все миллиарды российских олигархов, замороженных странами ЕС, США, Британии и Канады.

Во время визита в Киев 6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил передачу Украины 5,4 млн долларов из конфискованных активов российских олигархов. Это решение американцы озвучили еще в мае. Тогда речь шла об арестованных активах основателя прокремлевского канала "Царьград" Константина Малофеева. Он находится под санкциями США за помощь путинскому режиму и финансирование роспропаганды с момента оккупации РФ Крыма в 2014 году.

"Хотя 5,4 миллиона долларов — это капля в море того вреда, который эта война нанесла Украине и украинскому народу. Это символ того, чего можно добиться с помощью судебных процессов, которые уважают надлежащую правовую процедуру, уважают права третьих лиц, которые находятся в полном соответствии с нашей Конституцией и международным правом", – говорил директор оперативной группы американского Минюста Эндрю Адамс.

Фокус попросил экспертов объяснить, станет ли нынешний прецедент системой, и когда все активы российских олигархов, замороженные западными странами, конфискуют и передадут на восстановление Украины.

Важный прецедент

В июле заместитель генерального прокурора США Лиза Монако сообщила, что в стране заморожены активы российских олигархов и других лиц на сумму более 1 миллиарда долларов.

На фоне озвученных цифр, 5,4 млн долларов, конфискованные у российского бизнесмена Константина Малафеева, действительно "капля в море", как в этом признался директор оперативной группы Kleptocapture [подразделение Минюста США, созданное в марте 2022 года с целью введения санкций против российских олигархов — прим.] Эндрю Адамс. В то же время эту историю можно считать успехом, так как, по словам опрошенных Фокусом экспертов, конфисковать и передать активы — трудный юридический процесс.

Если механизм работает, его могут применить в случае с другими активами. Ведь США это страна прецедентного права.

"Олигархи могут обращаться в американские суды и оспаривать решения о заморозке и конфискации активов. Поэтому американцы должны сначала тщательно разобраться, найти железные доказательства, что конкретные люди, чьи активы заморожены, являются частью путинского режима. Потому речь идет о такой небольшой сумме, учитывая росийскую политико-экономическую модель, за границей хранятся сотни миллиардов долларов. Просто в этом конкретном случае есть весомые доказательства", — объясняет Фокусу эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Александр Хара.

По словам бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, американцы действуют очень осторожно в таких вопросах.

"Это важный прецедент. Станет ли это системой, и смогут ли в будущем все замороженные активы конфисковать и передать Украине, пока что я не слышал этого от наших друзей. Но если механизм работает, его могут применить в случае с другими активами. Ведь США это страна прецедентного права", — говорит Фокусу Климкин.

Куда более внушительные суммы замороженных активов российских олигархов находятся в юрисдикции стран Евросоюза. В мае Еврокомиссия сообщила, что к концу 2022 года ЕС заморозил частных активов на сумму 18,9 млрд евро. Весной 2023 года их стоимость составила 24,1 млрд евро.

По словам Климкина, Евросоюз работает над тем, чтобы разработать общую правовую базу для всех стран — как конфисковать замороженные активы и в перспективе передать их Украине. Но пока сталкивается со множеством как юридических, так и политических препятствий.

"Они относятся к этому вопросу с осторожностью. Ведь речь идет о доверии к их финансовой системе. Если нанести мощный удар по активам российских олигархов, другие бизнесмены из Китая, Индии, ОАЭ могут забрать свои активы. Потому пока обговариваются возможные механизмы решения этого вопроса", — объясняет экс-министр иностранных дел.

У Евросоюза пока нет процедуры, как можно забрать деньги у одной страны и передать другой. Ведь речь идет не просто о частных активах, на таких средства есть иммунитет, а также политический контекст.

300 млрд активов Центробанка

Не менее важным вопросом остаются госактивы РФ. Как известно, общая сумма активов ЦБ России, замороженных в странах ЕС и G7, составляет 300 млрд евро. 200 млрд приходятся на страны Евросоюза.

Глава Минфина РФ заявлял, что из-за санкций Евросоюза, США и других стран Россия лишилась доступа почти к половине золотовалютных резервов. В Киеве неоднократно призывали направить замороженные российские активы на восстановление Украины. В июне 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что целью Еврокомиссии является конфискация этих средств. Однако европейские нормы допускают лишь заморозку, поэтому Брюссель по-прежнему работает над соответствующей правовой базой.

"У Евросоюза пока нет процедуры, как можно забрать деньги у одной страны и передать другой. Ведь речь идет не просто о частных активах, на таких средства есть иммунитет, а также политический контекст. Но в случае Украины необходимо принять такое решение, потому что, если после нашей победы в РФ останется тот же режим, другие не демократические страны будут знать, что не понесут никакой финансовой ответственности за военные конфликты. Мы помним, что есть Китай, который может в перспективе решится на боевые действия против Тайваня. И если механизм с конфискацией госсредств и передачи их пострадавшей стороне появится, можно будет хотя бы частично компенсировать потери в результате возможной агрессии", — объясняет Хара.

Фокус ранее подробно разбирался, как работает механизм конфискации российских активов на территории Украины и направление их в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Также Фокус писал о том, что во время визита госсекретаря США в Киев стало известно о новом пакете помощи для Украины на сумму 1 млрд долларов.