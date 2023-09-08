Илон Маск боится ядерной войны. Можно ли атаковать военные объекты в Крыму без терминалов Starlink

Илон Маск опасается вовлечения его компании SpaceX в большую войну. Президент России Владимир Путин болезненно воспринимает любые удачные операции ВСУ на полуострове, поэтому в помощь для наведения дронов стоит использовать ретрансляторы и спутники стран НАТО.

Американский писатель Уолтер Айзексон в новой биографии миллиардера Илона Маска обвинил бизнесмена в срыве секретных операций Вооруженных сил Украины против кораблей Черноморского флота России.

По данным Айзексона, инженеры отключили спутниковый интернет Starlink в районе Крыма. Морские дроны ВСУ со взрывчаткой приблизились к кораблям ВС РФ, но неожиданно пропала связь. Без какого-либо ущерба для флота РФ, выбросило на берег.

Илон Маск заявил, что не давал указаний отключать сеть Starlink и утверждает, что она не работала в районе полуострова. Если бы он исполнил просьбу украинской стороны активировать Starlink, компания SpaceX стала бы соучастником эскалации конфликта.

"Starlink не предназначался для войн. Его разработали, чтобы люди смотрели Netflix, расслаблялись, подключались к интернету в школе, делали добрые мирные дела, а не атаковали дронами", — пояснил Маск свою позицию.

Бизнесмен опасался, что в результате атак возле Крыма случится "мини-Перл-Харбор" и армия РФ ответит ядерным ударом.

Starlink необязателен. Как наводить дроны на объекты Черноморского флота?

Тысячи терминалов Starlink компании SpaceX обеспечивает интернетом районы, где нет традиционных способов передачи данных — по кабелю или мобильной связи. Starlink раздает интернет в Украине там, где уничтожены станции сотовой связи и не могут работать провайдеры.

Военный специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" рассказал Фокусу, можно ли наводить дроны на объекты Черноморского флота РФ без связи Starlink.

"В Черном море благоприятные условия для радиосвязи, прямая видимость на большие расстояния. Можно высоко поднять борт-ретранслятор, настроить канал управления и держать связь с дроном на сотни километров", — объяснил инженер.

Дальние ретрансляторы и специальные спутники дают хороший канал для управления дронами. Возможен и спутниковый канал, который могли дать иностранные партнеры — как гражданские, так и военные.

"У НАТО тоже есть свои военные спутники. Ходит много разговоров (особенно со стороны противника), что мы применяем StarLink для таких задач. Это не соответствует действительности", — пояснил он.

По мнению полковника запаса, экс-спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, StarLink боится за свой имидж и не хочет вовлекаться в большую войну. Значит, Киеву нужно искать другие способы управления беспилотниками на больших расстояниях.

"Уверен, что технические специалисты изучат все варианты. Украинские военные проводят операции по уничтожению боевого потенциала армии России на временно оккупированных территориях. Президент России Владимир Путин лично болезненно переживает из-за любых удачных военных операций ВСУ в Крыму", — комментирует эксперт.

Сидит на двух стульях: Маск пытается быть хорошим для всех?

Поступки Илона Маска стоит оценивать с позиции бизнеса, ведь миллиардеру интересны выгодные проекты. Поэтому в его комментариях не идет речь о риске эскалации войны или ядерного противостояния, отмечает в беседе с Фокусом украинский политолог Игорь Рейтерович.

"Расчет идет на консервативные круги в США, которые придерживаются альтернативной позиции. Маск хочет быть своим для них и критических СМИ. Бизнесмен помнит и о большом потенциальном рынке в России, он не хочет оказаться в "расстрельных списках" после Путина", — прокомментировал он.

Маску нравятся риторика про минимальные налоги и невмешательство государства в бизнес. Любовь к консерваторам влияет на его понимание свободы слова и предоставление свободы для пророссийских нарративов в соцсети "Х" (в прошлом Twitter).

"Илон Маск хочет дать возможность высказаться всем и банит только, если его критикуют. Снова, хочет быть хорошим для всех и противопоставить свою соцсеть конкуренту Facebook, где идет сильная модерация комментариев", — заключил эксперт.

Напомним, что американские военные недавно обвинили Москву в попытках нарушить работу спутников Starlink в Украине. Командующий Космическими силами США Ченс Зальцман заявил, что Пентагон поставил задачу обеспечить космическое превосходство Штатов.

Фокус ранее писал, как российские военные пытаются подавить спутниковый интернет Starlink на фронте. Один из вариантов — поставить терминал в окоп, чтобы не было прямого радиогоризонта со станциями РЭБ.