150 заявок в день: в ГУР рассказали, сколько россиян хотят сдаться в плен после истории с Ми-8

После успешной спецоперации "Синица", в ходе которой российский пилот Максим Кузьминов передал Украине вертолет Ми-8 в обмен на $500 тысяч, количество россиян, желающих сдаться в плен, резко возросло. В ГУР рассказали Фокусу, сколько сегодня поступает заявок от солдат ВС РФ, готовых сложить оружие.

"По состоянию на 10 сентября 2023 года всего [с 18 сентября 2022 года, когда был запущен государственный проект "Хочу жить" — прим.] получено почти 25 тысяч обращений. В среднем операторы обрабатывают 70-100 заявок ежедневно. После брифинга с пилотом Ми-8 всплеск был до 150 заявок ежедневно, иногда были дни, когда операторы обрабатывали 200 заявок. Это непосредственно связано с операцией "Синица"", — говорит Фокусу представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, подобный всплеск активности со стороны россиян, желающих сдаться в плен, замечен не впервые.

"Активные действия Сил безопасности и обороны влияют на морально психологическое состояние как особого состава врага, так и их родственников. Успехи Украины на фронте или другие хорошие новости с нашей стороны, мотивируют россиян думать о своем будущем, как сохранить жизнь", — отмечает Юсов.

По словам представителя ГУР, лагеря для военнопленных в Украине отвечают требованиям международного гуманитарного права и Женевской конвенции, а их обустройство является частью международной помощи.

"Мы выполняем все обязательства в плане обеспечения необходимых условий [для военнопленных]. Вместе с тем военнопленные работают и частично отрабатывают потраченный на них ресурс, согласно международным правилам и нормам", — добавляет Юсов.

Военнопленные, которых Россия отказывается обменивать, остаются в Украине до окончания боевых действий.

"Был эпизод, когда Украина предлагала забрать тяжелораненых, но РФ не реагировала. Эти люди продолжают находиться в лагерях для военнопленных", — говорит Юсов.

Чтобы так же как пилот Максим Кузьминов получить вознаграждение, мало лишь сдаться в плен, необходимо прихватить с собой еще и технику.

Напомним, в апреле 2022 года, Верховная Рада приняла закон о вознаграждениях за пригодную к использованию и переданную Вооруженным силам Украины технику российских захватчиков.

За добровольно переданную ВСУ боевую технику полагаются такие суммы:

боевой самолет (истребительной, бомбардировочной и штурмовой авиации) ㅡ 1 млн долларов;

боевой вертолет ㅡ 500 тыс. долларов;

реактивная система залпового огня до калибра 122 мм ㅡ 25 тыс. долларов, более 122 мм – 35 тыс. долларов;

танк, самоходная наземная артиллерия ㅡ 100 тыс. долларов;

боевая машина пехоты (десанта), бронетранспортер, бронированная разведывательно-дозорная машина ㅡ 50 тыс. долларов;

военный автомобиль (грузовой, специализированный), военный тягач, военные инженерные машины: разведки, разминирования, минного заграждения, мостоукладывания, разграждения, для прокладки путей, землеройных работ и преодоления водных препятствий ㅡ 10 тыс. долларов;

корабль 1 или 2 ранга ㅡ1 млн долларов;

корабль 3 или 4 ранга ㅡ 500 тыс. долларов;

судно военного (вспомогательного) обеспечения ㅡ 200 тыс. долларов;

судно малогабаритное боевого (разведывательного) назначения ㅡ 50 тыс. долларов.

Более того, если технику сдают ВС РФ, им гарантируют тайну факта передачи, безопасное пребывание в Украине, помощь в получении новых документов и выезду в третью страну.

10 тысяч грн на одного пленного

По словам представителя Координационного штаба по обращению с военнопленными Петра Яценко, Россия не проявляет огромного желания возвращать своих военнослужащих.

"Мы видели не один случай, когда россияне находились в плену больше года, и их не забирали. Но большинство обменивают через несколько месяцев. На сегодня произошло 48 обменов. Начиная с 11 марта 2022 года, мы обменяли 2598 человек. Украина заинтересована в обмене. Мы не заинтересованы в том, чтобы россияне тут находились. Поэтому мы обращаемся с разными предложениями к российской стороне с условиями обмена. Процесс переговоров ведется постоянно, даже когда мы с вами разговариваем", — говорит Фокусу Яценко.

В среднем в месяц на одного военнопленного выделяется около 10 тысяч грн. В эту сумму входит питание, одежда, медицинская помощь и связь с родственниками. Также пленные имеют возможность работать. Они выполняют несложные задачи, разрешенные третьей Женевской конвенцией об обращении с военнопленными.

Яценко добавляет, что у пленных есть личные счета, на которые родственники могут переводить деньги. Эти средства они тратят по собственному усмотрению в магазине лагеря, где могут приобрести продукты или предметы первой необходимости.

"Есть несколько видов работы [предусмотренной для военнопленных]. Самый простой — склеивание полиграфической продукции. Физически выполнять это несложно, требуется только аккуратность. Также пленные из пластика плетут садовую мебель, готовят и прибирают в лагере, или работают в разных цехах: деревообработки, варки металлических каркасов для садовой мебели. Зарплата небольшая. Согласно третьей Женевской конвенцией, это четверть швейцарского франка — в районе 10 грн в день. В месяц набегает около 300 гривен", — добавляет Яценко.

Центральный лагерь военнопленных находится на западе Украины. Именно туда попадают большинство россиян, желающих сдаться в плен.

Напомним, в конце августа в ГУР МОУ сообщили об успешной спецоперации "Синица", к которой готовились полгода. Российский вертолет Ми-8 с тремя членами экипажа приземлился в Харьковской области. Кроме пилота Максима Кузьминова, который передал машину Украине, на борту были еще два члена экипажа. Они погибли при попытке побега, когда поняли, что приземлились в Украине.

За сотрудничество с украинскими спецслужбами Максим Кузьминов получит 500 тысяч долларов и новые документы. Его семью незаметно эвакуировали из РФ до начала спецоперации.

Фокус ранее писал о том, что ГУР показало документальный фильм о работе украинской разведки, в частности о спецоперации "Синица".

Фокус также писал, что российский пилот Максим Кузьминов может помогать ВСУ бороться против врага.