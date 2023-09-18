Осенние обстрелы начались? Почему РФ запускает по Украине ракеты вторую ночь подряд

Последние два дня ВС РФ проверяли концентрацию средств украинской ПВО и как они работают. Сейчас вражеские боевые экипажи тренируются, и волны массированных ударов по энергообъектам Украины, стоит ожидать накануне старта отопительного сезона.

Российские войска две ночи подряд запускают по территории Украины ракеты и дроны. В ночь на 18 сентября 24 дрона-камикадзе Shahed летели из Приморско-Ахтарска и мыса Чауда в Крыму. ПВО Украины уничтожили 18 БПЛА.

Крылатые ракеты типа Х-101/Х-555/Х-55 запускались восемью стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС из Волгоградской области. А ночью 17 сентября российские войска атаковали Одесскую и Николаевскую области шестью дронами Shahed и десятью ракетами типа Х-101/Х-555/Х-55.

Днем 16 сентября был нанесен массированный ракетный удар по Харькову, в городе слышали около пяти взрывов.

Разминка перед массированными атаками. Почему Ту-95 выпускают одну ракету

Вполне вероятно, что столь частые пуски ракет и дронов являются стартом осенне-зимней кампании массированных ударов по Украине. Интенсивность ракетных ударов армии РФ с использованием ракет разного типа базирования за последний месяц увеличилась в полтора раза, сказал Фокусу военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"До начала отопительного сезона осталось мало времени, процент ударов будет еще больше. Тактика террора против гражданских продолжится и в первую очередь пострадает энергоинфраструктура", — объяснил он.

Опасность для Украины представляют комбинированные атаки с использованием дронов-камикадзе. БПЛА перед ракетной атакой запускают с разных направлений одновременно для выявления систем ПВО, добавил он.

"Ударами в последние два дня ВС РФ прощупывали концентрацию средств ПВО и как они работают. Заметьте, Ту-95 часто выпускают по одной ракете, а рассчитаны на восемь. Таким образом ВС РФ проводят обучение боевых экипажей, их натренируют для последующих массированных ударов", — рассказал Снегирев.

Военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетман в диалоге с Фокусом добавил, что подготовка к массированным ракетным ударам ВС РФ вели еще с прошлой зимы. Они обещали учесть ошибки и этой зимой превратить Украину в страну без тепла и света, напомнил он.

"Энергетики говорят о подготовке к новому сезону, они будут переподключаться между объектами. ВСУ в свою очередь накопили много средств ПВО. Для гражданских, проблем в плане отключения света на сутки, как в прошлом году, может не быть", — уверен военный.

Ракеты по разным направлениям: как ВС РФ могут обстреливать Украину

Представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Андрей Юсов считает, что вылеты ракет не будут проходить по одному и тому же маршруту.

"Враг активно работает, у него остается научно-технический потенциал, в том числе гражданские службы, которые помогают в военных преступлениях. Происходит планирование изменения и разработка новых маршрутов для ракетных ударов, а также ударов с использованием дронов", — отметил представитель ГУР в разговоре с Фокусом.

Украина готовится к новым ракетным атакам, разворачивая дополнительные средства противовоздушной и противоракетной обороны, говорил Юсов в комментарии NV 12 сентября.

В дополнение к защите неба, отрабатываются "определенные вещи" на вражеской территории, заметил он.

Интенсивность осенне-зимних ракетных ударов рассчитывается исходя из возможностей военного производства в РФ и большинство ракет сразу используется, говорил Юсов.

Напомним, спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат 18 сентября заявил, что во время ночной атаки по Украине ВС РФ подняли в воздух беспрецедентное количество самолетов. Преимущество над ВС РФ могут обеспечить истребители F-16.

О повторении атак военных РФ по украинской энергосистеме предупреждали в разведке Министерства обороны Великобритании. Россия может накопить большие запасы крылатых ракет воздушного базирования.