Перезагрузка Минобороны: кто останется на должности замминистра после ротации команды Умерова

В Кабмине хотят полностью перезагрузить военное министерство накануне визита президента Украины в США. Опрошенные Фокусом народные депутаты и политологи считают, что многие сохранят посты, а другие получат новые должности. В патронажной службе министра, стоит ожидать назначений представителей крымских татар.

Кабинет Министров Украины 18 сентября уволил всех заместителей министра обороны Украины и государственного секретаря Константина Ващенко. Согласно решению правительства, должностей лишаются: Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский, Анна Маляр, Денис Шарапов, Андрей Шевченко и Виталий Дейнега.

Об увольнении первого заместителя министра обороны Александра Павлюка не сообщалось. Замглавы Минобороны Рустема Умерова также не отреагировали на увольнения.

По закону Украины об органах исполнительной власти, в случае увольнения министра, Кабинет Министров освобождает от должностей его первого и других заместителей.

"Украинская правда" со ссылкой на источники в правительстве пишет, что все замы Умерова написали заявления на увольнение добровольно после его просьбы, и больше на должности не вернутся. Консультации по кандидатам на замену продолжаются.

По словам нардепа Марьяны Безуглой, всех замов министра обороны сменят до конца сентября. Кабмин руководствовался логикой полного перезапуска, когда осуществлял кадровые ротации замглавы Минобороны, сказала она Фокусу.

Нардеп Алексей Гончаренко считает, что первый замминистра обороны Александр Павлюк является связующим звеном между гражданской командой Минобороны Украины и военными. По этой причине он и сохраняет пост на данный момент.

"В этой роли он универсален. Он не был членом команды экс-главы Минобороны Алексея Резникова. Его нельзя назвать человеком из команды Умерова. Это в первую очередь военный", — прокомментировал Фокусу нардеп.

Позднее Гончаренко отметил, что Умеров не собирался увольнять всех замов. Политик считает, что обновление Минобороны происходит специально под визит Зеленского в США, чтобы показать борьбу с коррупцией.

"Среди тех, кого точно должны были уволить, была наша любимица Анна Маляр. Но в ОП [Офисе президента] решили, что нужно снимать всех. Условно: новый министр – новая команда", — сказал он.

Павлюка, как отметил Гончаренко, тоже со временем уволят. Умеров уехал за границу и нужно, чтобы кто-то остался как исполняющий обязанности.

"Как вернется министр, уволят и господина генерала", — подытожил он.

Останется ли Анна Маляр и другие?

По сведениям главы правления Центра прикладных политических исследований "Пента", политолога Владимира Фесенко, далеко не факт, что уйдут все уволенные. Часть людей получат новые должности в министерстве, а другие могут сохранить должности замов.

"Заявления [речь идет о замах Умерова] написали сразу после назначения нового министра. Рустем Умеров выступал на конференции YES в сопровождении Андрея Шевченко, который к тому моменту написал заявление на увольнение. Анна Маляр продолжает выполнять обязанности после увольнения. Похоже, часть замов останется. Интересно, что уволили и госсекретаря. Специалисты по законодательным нормам говорят, что Ващенко не должен был писать [заявление об отставке]. Скорее всего, это условие Умерова [сменить госсекретаря]", — пояснил он Фокусу.

Стоит заметить, что некоторых замов назначили недавно. Андрей Шевченко и Виталий Дейнега пришли в команду Резникова в конце февраля текущего года.

"Останется ли Маляр — вопрос. Мне кажется, она нашла общий язык с командующими ВСУ на разных направлениях. Она связывает руководство армии и Минобороны. Железного настроя у нее я не увидел", — добавил политолог.

Фесенко отметил, что в Минобороны точно не будет крымскотатарской команды. Возможно назначение крымских татар в патронажной службе министра, личном аппарате министра.

"Один замминистра [представитель от крымских татар] возможен, а два-три — маловероятно", — заключил эксперт.

Напомним, новоназначенный министр обороны Рустем Умеров хочет оцифровать воинский учет. Он предлагает ввести электронный военный билет, запустить единый реестр призывников и оцифровать военно-врачебные комиссии.

Умеров не согласовывал новые задачи по цифровизации армии с Министерством цифровой трансформации Украины. Точные сроки запуска диджитализации ВСУ министр не назвал.