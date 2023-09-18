Кабмин отправил в отставку заместителей министра обороны: что произошло

На заседании Кабмин уволил шестерых заместителей министра обороны, в том числе и Анну Маляр, и государственного секретаря ведомства.

Related video

В понедельник 18 сентября Кабинет министров Украины уволил всех заместителей министра обороны и государственного секретаря. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram и представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Таким образом на своем заседании Кабмин уволил с должности заместителя министра обороны Украины:

Владимира Гаврилова;

Ростислава Замлинского;

Анну Маляр;

Дениса Шарапова;

Андрея Шевченко (заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции);

Виталия Дейнегу (заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации).

Важно

Такое не прощают: почему Резникову пришлось уйти и что он оставил после себя

Также отправили в отставку Константина Ващенко с должности государственного секретаря Минобороны.

Добавим, что информации об увольнении первого заместителя министра обороны Александра Павлюка не было.

Реакция заместителей министра обороны на отставку

На момент выхода публикации никто из заместителей министра обороны не прокомментировал увольнение. Однако в начале сентября в Telegram-каналах уже была информация о возможных увольнениях, однако тогда заместитель министра обороны Виталий Дейнега опроверг эту информацию.

"Кадровой политикой МО занимаются не в телеграмме. Поэтому думаю, что мы с новым министром как-то разберемся, и тогда я сам все сообщу. Думаю, что у нас обоих есть ожидания друг от друга", — сказал Виталий Дейнега.

Напомним, 4 сентября стало известно, что Алексей Резников подал в Верховную Раду заявление о своей отставке с должности главы Министерства обороны. 5 сентября в Верховной Раде состоялось голосование по отставке министра обороны. Из 365 нардепов за увольнение Резникова проголосовали 327 человек, выступили против — четверо, воздержались — 11, а не голосовали — 23.

6 сентября Верховная Рада назначила Рустема Умерова новым министром обороны Украины. В частности, кандидатуру нового министра обороны поддержали 338 народных депутатов.