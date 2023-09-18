Кабмін відправив у відставку заступників міністра оборони: що сталося

На засіданні Кабмін звільнив шістьох заступників міністра оборони, зокрема й Ганну Маляр, та державного секретаря відомства.

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У понеділок 18 вересня Кабінет міністрів України звільнив усіх заступників міністра оборони та державного секретаря. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram та представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук у Telegram.

Таким чином на своєму засіданні Кабмін звільнив з посади заступника міністра оборони України:

Володимира Гаврилова;

Ростислава Замлинського;

Ганну Маляр;

Дениса Шарапова;

Андрія Шевченка (заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції);

Віталія Дейнегу (заступника міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації).

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Також відправили у відставку Костянтина Ващенка з посади державного секретаря Міноборони.

Додамо, що інформації щодо звільнення першого заступника міністра оборони Олександра Павлюка не було.

Реакція заступників міністра оборони на відставку

На момент виходу публікації ніхто із заступників міністра оборони не прокоментував звільнення. Проте на початку вересня в Telegram-каналах вже була інформація про можливі звільнення, проте тоді заступник міністра оборони Віталій Дейнега спростував цю інформацію.

"Кадровою політикою МО займаються не в телеграмі. То ж думаю, що ми з новим міністром якось розберемось, і тоді я сам все повідомлю. Думаю, що у нас обох є очікування одне від одного", — сказав Віталій Дейнега.

Нагадаємо, 4 вересня стало відомо, що Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про свою відставку з посади очільника Міністерства оборони. 5 вересня у Верховній Раді відбулося голосування щодо відставки міністра оборони. З 365 нардепів за звільнення Резнікова проголосували 327 осіб, виступили проти — четверо, утрималися — 11, а не голосували — 23.

6 вересня Верховна Рада призначила Рустема Умєрова новим міністром оборони України. Зокрема, кандидатуру нового міністра оборони підтримали 338 народних депутатів.