"Закрыть" небо над Одессой: как Украине защитить зерно от обстрелов

Обстрелы юга Украины не прекращаются. Почти каждую ночь ВС РФ атакуют ударными дронами и ракетами гражданскую и портовую инфраструктуры Одесской области. Передислокация средств ПВО для защиты региона — не эффективное решение, говорят Фокусу эксперты.

В последнее время российская армия целенаправленно использует свой ударный потенциал для нанесения колоссальных убытков портовой и зерновой инфраструктурам Украины, говорят Фокусу эксперты.

С июля 2023 года в результате обстрелов ВС РФ уничтожили как минимум 280 000 тонн зерна. По словам директора информационно-консалтинговой компании Degence Express Сергея Згурца, этого хватило бы, чтобы закрыть продовольственные потребности 1 млн людей на протяжении года.

"Это колоссальные убытки, которые наглядно демонстрируют, что одной из главных целей ВС РФ является уничтожение продовольствия в мире", — отмечает в беседе с Фокусом Згурец.

Представитель Главного управления Минобороны Андрей Юсов говорит Фокусу, что эффективность действий украинских ПВО в направлении юга Украины увеличивается, большинство вражеских целей удается уничтожить. Однако отдельные попадания по-прежнему фиксируют.

"Большинство атак осуществляются по гражданской и критической инфраструктуре. На юге речь идет про портовую сеть и зерновую инфраструктуру. Это преступления, которые в большинстве случаев никакого объяснения, с точки зрения военной целесообразности, не имеют", — отмечает Юсов.

Единственный вариант — наращивать ПВО

Згурец добавляет, что до определенного времени Одессу не относили к приоритетным городам, куда в первую очередь распределяли ограниченное количество средств ПВО. Небо стремились "закрыть" над столицей, городами-миллионникам, а также ЗАЭС. Одессу защищали по остаточному принципу.

"Сейчас мы видим необходимость поднять щит ПВО над Одессой. Про это говорил президент, была реакция ООН. Но из-за ограниченного количества ЗРК остается вопрос, согласится ли военно-политическое руководство страны уменьшить плотность щита над столицей в пользу Одессы. По моему мнению, пока это маловероятно. Хотя я уверен, что руководство страны ищет баланс", — продолжает Згурец.

По словам военного эксперта Петра Черника, передислокация средств ПВО — не эффективное решение, так как "оголяет" точку, которую лишают защиты.

"Это вопрос непростого выбора — что важнее. Поэтому единственный вариант защитить Одессу — наращивать средства противовоздушной обороны. Все движется вперед, но не так быстро, как нам хочется", — говорит Фокусу Черник.

В июле президент Украины Владимир Зеленский говорил, что для защиты региона с воздуха, необходимы дополнительные системы ПВО SAMP-T или Patriot. В Киеве неоднократно подчеркивали, что Украине не хватает систем противовоздушной обороны, чтобы защитить портовую инфраструктуру, и вели переговоры с Францией, Италией, Германией, Грецией. А эксперты рассуждали, что Одесса — специфический регион для противовоздушной обороны. И чтобы "закрыть" небо, нужно как минимум утроить количество зенитно-ракетных комплексов.

"Ракеты и беспилотники, которые летают над Одессой, сбивают, но меньше, чем над Киевом. Отдельные дроны и ракеты прилетают в хранилища, попадают в инфраструктуру, это невозможно не замечать. Потому вопрос, каким образом военно-политическое руководство примет решение про новый баланс средств ПВО в пользу Одессы и портовых участков. Важно продолжать обсуждать эту тему с нашими партнерами", — добавляет Згурец.

Фокус ранее писал о том, что 16 сентября еще одно заблокированное в результате полномасштабного вторжения ВС РФ судно покинуло Одесский порт через временный коридор. Судно успешно вывезло десятки тысяч тонн металла и рапса.

Фокус также сообщал, что 18 сентября ВС РФ в очередной раз атаковали юг Украины. В направлении Одесской, Херсонской и Запорожской областей оккупанты выпустили "шахеды" и крылатые ракеты.