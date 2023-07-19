Массированная атака РФ по Одессе: Зеленский назвал цели России (видео)

В новом обращении президент заявил, что сегодняшние ночные атаки "едва не самые большие за все время полномасштабной войны" и добавил, что это доказывает — целью России является не только Украина.

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Владимир Зеленский в новом вечернем видеообращении прокомментировал масштабные обстрелы Одесской области российскими оккупантами в ночь на 19 июля. Президент Украины поблагодарил силы ПВО за работу, благодаря которой последствия удара оказались меньше, чем могли быть. Видео опубликовали в Telegram-канале Владимира Зеленского.

"Это была едва ли не самая большая за все время полномасштабной войны попытка России причинить боль Одессе. Спасибо ПВО, всем нашим защитникам неба, последствия этого удара – все же меньше, чем могли бы быть… С каждым таким ударом мы обращаемся к партнерам снова и снова – воздушный щит Украины нуждается в усилении" — сказал Зеленский.

Президент также отметил, что атака российских террористов доказывает, что их целью является не только Украина. В результате ночных обстрелов пострадали порты Одессы и Черноморска, где хранились тысячи тонн агропродукции, предназначенной для отправки в страны-потребители в Африке, Азии, а также в Китай.

"То есть всех это затрагивает – российский террор. Весь мир должен быть заинтересован в привлечении России к ответственности за террор", — резюмировал президент.

Напомним, в ночь на 19 июля ВС РФ атаковали ракетами и беспилотниками зерновые терминалы и объекты инфраструктуры в портах городов Одесса и Черноморск. Массированные обстрелы вывели из строя значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры. По оценкам специалистов, для полноценного восстановления пострадавших объектов понадобится не менее года.

В частности, в порту города Черноморск российские войска уничтожили 60 тысяч тонн зерна, предназначенного для отправки в Китай. Агропродукцию должны были загрузить еще 60 дней назад.

В Минагрополитики Украины отметили, что в результате ночной атаки российскими оккупантами Одесской области пострадает экономика мира. Вырастут цена на зерно, что приведет к подорожанию продуктов питания — муки, круп и мяса.

Фокус сообщал 19 июля, что Владимир Путин отказался лично участвовать в саммите БРИКС в ЮАР в августе, где его могут арестовать по ордеру Международного уголовного суда и отправить в Гаагу. Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Аналитики считают, что окончательное решение Путина в этом вопросе стало результатом отказа России от участия в зерновом соглашении.