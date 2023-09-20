Открытые декларации в Украине не для всех: кто имеет право скрыть свои доходы

Депутаты Верховной Рады возобновили обязательное электронное декларирование для чиновников. Ранее президент ветировал документ, так как публичный доступ к реестру предлагали открыть через год. Свои доходы за последние несколько лет должны показать, в том числе руководители ТЦК и ВВК.

"В Украине не только возобновляют обязательное электронное декларирование чиновниками своих доходов и имущества, но и открывают реестр этих деклараций. Теперь ознакомиться с ними сможет каждый украинец", — говорит Фокусу глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

20 сентября народные депутаты приняли новый закон о е-декларировании. На этот раз со сверхважной правкой — немедленным открытием публичного доступа к реестру. За проголосовал 341 депутат.

По словам заместителя председателя Антикоррупционного комитета Верховной Рады, нардепа Ярослава Юрчишина, ознакомиться с информацией в открытых декларациях все желающие смогут через 60 дней после того, как закон подпишет президент.

"За это время Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции необходимо получить списки декларантов, которые служат в ВСУ, и декларировались раньше. Их декларации должны быть закрытыми", — объяснил Фокусу политик.

Юрчишин добавил, что открытые декларации касаются, в том числе, руководителей ТЦК, ВВК и тыловых закупщиков.

"Если чиновник на данный момент служит в ВСУ, его декларация будет закрыта до увольнения или победы. Согласно закону. Все остальные — открыты", — добавил нардеп.

Что касается СБУ, по словам политика, руководители спецслужбы подают открытые декларации, а те, кто занимаются контрразведкой — закрытые. Также из публичного реестра исключат информацию о чиновниках, которые находятся на временно оккупированных территориях.

Безопасность на первом месте

Юрист Александр Леменов в беседе с Фокусом отмечает, что технически 60 дней нужны, чтобы все, кого касается закон об открытых декларациях, подали информацию о своих доходах.

Руководителей ТЦК, некоторых из которых правоохранители уже ловили на неправомерном обогащение, тоже должны показать свои доходы. Однако вокруг этой темы возможны манипуляции.

"Сотрудники ТЦК не являются военными, а значит должны показать открытые декларации. Однако не забываем, что есть закон, а есть норма правоприменения. Если решат, что информация в декларациях сотрудников ТЦК вызывает беспокойство относительно безопасности, ее могут выключить из открытого реестра. На мой взгляд, так как сотрудники ТЦК не воюют, никаких проблем с безопасностью не может возникнуть", — продолжает эксперт.

То же касается депутатов или чиновников, которые приписаны к военной части, однако фактически службу не проходят. Они могут настаивать на том, что являются служащими ВСУ и отказываться публично показывать декларации.

При этом, по словам Леменова те, кто незаконно обогатился за последние 18 месяцев, вряд ли записывали имущество на себя или ближайшее окружение.

Бывший офицер СБУ Иван Ступак объясняет Фокусу, что закрытые декларации для военных чиновников, в частности представителей контрразведки СБУ, связаны с тем, что российская сторона может воспользоваться информацией, полученной из открытых источников, и использовать ее в собственных целях.

"Эти люди делают большую работы, в том числе на оккупированных территориях. Россияне внимательно следят за работой, например, пятого подразделения контрразведки СБУ. Люди, которые могли стоять за ликвидацией "Моторолы", "Гиви" — их очень интересуют", — говорит эксперт.

Ступак добавляет, что спецслужбы РФ могут угрожать близким контрразведчикам, информацию о которых вносят в декларации, и в перспективе снизить мотивацию выполнять задачи, связанные с военным планированием.

"Например, россияне изучат информацию из декларации начальника отдела пятого управления СБУ. Там имя и фамилия его супруги. Могут найти ее в соцсетях, выяснить, что она находится где-то за границей, отправить туда группу, сфотографировать и отправить ему на почту. Мотивация работать у начальника резко снизится. Такие вещи происходили до полномасштабной войны", — добавляет Ступак.

Напомним, возобновление электронного декларирования — одно из основных условий для старта переговоров о вступлении Украины в ЕС. Нардепы временно остановили обязательное декларирование для чиновников в первые недели полномасштабного вторжения России в Украину.

В июле 2023 года Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о возобновлении е-декларирования, после чего нардепы подали более 500 правок к документу. 5 сентября парламентарии поддержали законопроект во втором чтении, но провалила правку №371 о немедленном открытии реестров. В результате доступ к реестру должен был оставаться закрытым еще год.

Председатель НАПК Александр Новиков говорил, что законопроект о восстановлении декларирования чиновников содержит две опасные нормы.

Фокус подробно разбирал, пострадает ли уровень военной и денежной помощи Украине в связи с новыми правилами электронного декларирования.