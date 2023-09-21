РФ модернизирует БПЛА Shahed для Ирана. Чего нужно опасаться Украине и Израилю

Военных США все больше беспокоит уровень военного сотрудничества России и Ирана. Модернизация ударных беспилотников и передача их Тегерану, грозит проблемами на Ближнем Востоке. Но сначала улучшенное вооружение испытают на терактах в Украине, уверены военные эксперты и инженеры.

Российские предприятия ВПК могут заняться модификациями иранских беспилотников и после передать их Тегерану. Американские военные уверены, что такой шаг активизирует военную кампанию Ирана по поддержке сирийского лидера Башара Асада.

В августе Тегеран представил новый ударный беспилотник Mohager-10, способный летать до 24 часов на расстояние 2 000 км. В презентационном видео нового БПЛА был текст "Приготовьте свои убежища" на иврите.

"Уровень военного сотрудничества, которое может быть в будущем между Россией и Ираном явно вызывает беспокойство. Мы очень внимательно следим за этим, ведь последствия договоренностей непременно проявятся в Сирии", — заявил генерал США, командующий девятыми воздушными силами Алексус Гринкевич.

Дронами иранской разработки часто пользовались йеменские повстанцы-хуситы, в том числе при нападениях на Саудовскую Аравию, союзника США. Хуситов давно поддерживает Тегеран, пишет израильское издание Times of Israel.

Новые БПЛА обкатают на фронте в Украине?

Аналитики Defence Express писали, что в начале июля 2023 года после одной из ночных атак иранскими дронами Shahed стало известно, что россияне начали использовать для ударов по Украине "новый тип" беспилотников, изготовленных в РФ. На данный факт указывала боевая часть одного из БПЛА советского или российского производства.

Специалисты сравнили две версии и оказалось, что в новой отличается корпус. Он состоит из соединенных между собой элементов, а в Shahed он был цельный.

Сравнение крепления хвоста нового дрона (сверху) и старого Shahed (снизу)

Перед отправкой улучшенных БПЛА в Тегеран, Россия сначала отработает их в условиях боевых действий в Украине, уверен соучредитель проекта DroneUA Валерий Яковенко.

Все воюющие стороны получают в Украине опыт ведения современных войн, других источников практического использования ударных дронов просто нет, добавил он.

"Цивилизованный мир получит качественные подтверждения преимуществ их военных технологий. Есть и другая сторона: Иран получит опыт использования своих технологий для совершения терактов, и это создаст дополнительные вызовы. Вероятно, дроны Shahed и их модифицированные версии будут использоваться против других демократических государств", — пояснил Фокусу Яковенко.

Технологические возможности РФ по улучшению иранских дронов также под вопросом. Неясно, насколько модернизация будет масштабной из-за ограниченности доступа к технологиям и комплектующим, подытожил он.

Сборка беспилотников Shahed в Татарстане на территории особой экономической зоны "Алабуга" была неудачной, заменить иранские комплектующие не так легко, говорит Фокусу руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

"У россиян не получилось собрать двигатель для БПЛА. Кроме этого, есть проблемы с электронным оборудованием из-за санкций. О какой модернизации говорят россияне, предположить сложно, иранцы опережают их по техническому уровню", — заметил эксперт.

Израиль, ОАЭ и Нагорный Карабах: где еще будут применять иранские дроны

Кроме Израиля, у Ирана достаточно врагов на Ближнем Востоке, но они могут обойтись своими запасами для военного использования.

По мнению главы политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игоря Рейтеровича, Иран не станет применять обновленные дроны по американскому флоту в Персидском заливе. Возможны атаки по объектам гражданской и военной инфраструктуры Израиля.

У Ирана давний территориальный спор с ОАЭ по островам Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб, которые находятся в стратегически важном районе Персидского залива. Абу-Даби обвиняет Тегеран в оккупации этих островов, арабские монархии Персидского залива поддерживают в этом вопросе ОАЭ.

"В случае большого конфликта, Иран может использовать полученные от РФ дроны. Главным врагом для Ирана остается Израиль и все разработанное иранское оружие в первую очередь направлено против него", — сказал Фокусу Рейтерович.

В будущем иранские БПЛА могут появиться и в Нагорном Карабахе в рамках гибридного противостояния. Тегеран уже применял схожие технологии в Израиле, передавая вооружение террористическим группировкам в Палестине.

Напомним, ночью 20 сентября российские военные атаковали Украину беспилотниками типа Shahed-136/131. Украинские силы ПВО уничтожили 17 аппаратов.

Фокус также писал, что во время ночной атаки 19 сентября по Львову ВС РФ уничтожили дронами около 300 тонн гуманитарной помощи.