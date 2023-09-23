"Генштаб даст быстрый ответ": как в ВСУ отреагируют на мобилизацию в РФ до 700 тысяч солдат

В Верховной Раде предупредили о вынужденном ответе на массовую мобилизацию в ряды армии оккупанта. Нардепы говорят, что усиление мобилизации в Украине — просто слухи. Командование тем временем улучшает ее процесс, чтобы никто не стоял в очередях в ТЦК или медкомиссиях.

Россия может провести очередную волну мобилизации и набрать в армию от 400 до 700 тысяч мужчин. Украина будет отвечать, поэтому возможна усиленная мобилизация, заявил нардеп и секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.

"Если они [россияне] будут набирать больше людей, нам придется реагировать на это. Если нам надо будет больше людей, будем набирать больше. Если мы увидим, что россияне мобилизуют 700 тысяч, нужно понять то, как мы будем на это реагировать", — сказал политик.

Усиление мобилизационных мер в России, по сведениям Костенко, возможно к осени. Какой ответ даст на это Украина и сколько людей придется набрать в армию, он не уточнил.

В комментарии Фокусу Костенко сказал, что соответствующие расчеты сделают Генштаб ВСУ и Министерство обороны.

"На данным момент таких данных [о дополнительном призыве в ВСУ] нет. Украинская военная разведка имеет свое видение мобилизации в РФ. Если они будут набирать людей, Генштаб должен дать быстрый ответ", — заявил нардеп

По словам Костенко, слухи об усиленной мобилизации в Украине преждевременны. Командование сейчас занято улучшением ее процесса, чтобы никто не стоял в очередях в ТЦК или медкомиссиях.

"Люди с проблемами со здоровьем пойдут на определенные должности. Студенты не идут в армию, но если им по 40 лет и они во время войны резко захотели получить второе или третье высшее образование, это не будет причиной для отсрочки", — подытожил он.

"Упор на качество": как должна проходить мобилизация в ВСУ

Безусловно, армия России количественно опережает украинскую в несколько раз. Исходя из этого, при наборе в ВСУ в условиях полномасштабной войны, не должно быть критериев количественного превосходства, считает координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Александр Коваленко.

"Оценки мобилизации по числу не нужны, это российский подход. Наша задача — упор на качество. Зачем россиянам количественное превышение? Когда проблемы с военной техникой, наступать сложно. Оккупанты преимущественно сейчас в обороне, недостаток артиллерии у них сильно чувствуется. Замещают это человеческим ресурсом, ведь это проще всего", — пояснил он.

Задача ВСУ — глушить отряды ВС РФ кассетными боеприпасами и дешевыми средствами поражения по типу ударных дронов, подчеркнул аналитик.

В условиях большой войны, в критических для Украины условиях почти все кто может защищать страну, должен это сделать. В случае наличия заболевании, навыки таких военнослужащих пригодятся для работы в тылу, заключил эксперт.

Напомним, 18 сентября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о создании единого электронного реестра военнообязанных. Остается до сих пор неясным, кто займется разработкой е-реестра военнообязанных.

Фокус также писал о намерении властей создать "реестр уклонистов", в который попадут выехавшие за границу по фальшивым справкам. Мужчинам обещают по возвращении в Украину юридические проблемы.