Дружба — дружбой, а бизнес по расписанию: как страны Запада помогают РФ вести войну против Украины

Западные страны прямо или опосредованно продолжают торговые отношения с Россией. Таким образом они помогают конвертировать деньги в оружие, применяющее РФ в кровопролитной войне против Украины. С моральной точки зрения — это двуличие. Но прекратить подобные действия непросто, несмотря на широкие санкции, говорят эксперты.

"Антироссийские санкции сильнее бьют по странам, которые их вводят, чем по РФ". Подобные слова не раз звучали со стороны представителей Кремля, которые уверяли, что Россию якобы невозможно поставить на экономические колени, несмотря на усиленные попытки западных союзников Украины. Отчасти утверждения политиков РФ имеют место. За 18 месяцев войны, европейские и американские фирмы продолжают торговать с Россией в разных сферах, порой обходя санкции и помогая стране-агрессору в войне против Украины.

Кто и чем торгует с РФ

В августе немецкое издание Bild сообщило, что российские удобрения в 2023 году заполнили немецкий рынок, так как траты на их производство на фоне отказа Берлина от российского газа выросли на 150%. Журналисты уточнили, что этот вид товаров не попадает в санкционный список Евросоюза. А потому импорт в страну без всяких препятствий вырос в пять раз.

Покупка удобрений — не самое "преступное" направление, по которому европейские страны ведут торговлю с РФ. Так, например, журналисты The Insider выяснили в мае 2023 года, что немецкие фирмы обувают российских солдат. Поставщику обуви для Минобороны РФ немцы поставляют кожу и клей, а их коллеги из Италии — подошвы.

В целом, итальянцы не скрывают, что готовы вернуться на российский рынок, в том числе в оборонную и энергетическую сферу, как только это станет возможно. По словам президента Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ Витторио Торрембини, "если придерживаться принципа, что надо уходить с рынка страны, в которой нам не нравится политическая система, можно закрыть бизнес в половине мира". Он также добавил, что в России, несмотря на "трудные условия", остаются работать крупнейшие национальные производители — Barilla и Ferrero. А также мечтают вернуться на российский рынок компании Maire Tecnimont и Saipem, сотрудничавшие в отрасли нефтигаза и имевшие контракты на миллиарды евро.

Эстонским компаниям тоже сложно попрощаться с российским рынком. Недавно в правительстве разразился громкий скандал. В августе 2023 года оказалось, что фирма супруга премьер-министра страны Каи Каллас сотрудничала с заводом РФ по производству металлических аэрозольных упаковок, пока та активно осуждала любые связи с РФ.

Эстония экспортирует в Россию текстильные изделия, продукты питания, а вместе с тем, как выяснили журналисты The Insider, волоконно-оптические жгуты, промышленный клей для производства военной оптики.

Их французские коллеги, по информации журналистов, тоже опосредованно помогают России в войне, поставляя переключатели, которые используются в микросхемах бортовых систем управления российских ракет, а также технические изделия для производства взрывателей для танковых выстрелов, сухопутной и морской артиллерии, ракетных систем залпового огня (РСЗО) и зенитно-ракетных комплексов.

А латвийцы, вероятно, экспортируют в РФ микросхемы на миллионы евро, а также детали для производства военной продукции, в частности двигателей для боевых кораблей.

В свою очередь Австрия покупает российский газ почти в том же объеме, что и до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, и не собирается снижать обороты, о чем открыто говорят политики страны. А США покупает у России уран. В первой половине 2023 года американцы купили у России 416 тонн урана. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В последний раз США импортировали такое же количество урана в 2005 году (418 тонн).

Наказывать за обход санкций

Одна из ключевых проблем — возможность не просто покупать и продавать незапрещенные санкциями товары, вроде продуктов питания или удобрений, а вести торговые отношения с РФ в сфере обороны через третьи страны. Фактически в обход санкций.

Недавно координатор по санкциям в Госдепартаменте США Джим О'Брайен заявил о восстановлении импорта в Россию ключевых микрочипов и электроники досанкционного уровня. Это стало возможным из-за продажи европейскими компаниями чипов, процессоров и интегральных схем в третьи страны, которые перепродают их России. В топ-пять стран, которые помогают России обходить санкции входят: Турция, Казахстан, Грузия, Армения и Объединенные Арабские Эмираты.

Кроме продажи электроники, некоторые страны ЕС продолжают покупать нефть у России в обход санкций. Так, например, Германия, вероятно, импортирует топливо через Индию в виде нефтепродуктов, о чем сообщали в немецком издание Spiegel.

Эксперты считают, что многие западные страны по-прежнему не готовы отказаться от российских товаров, так как это может нанести колоссальный ущерб их экономике.

"Основные санкции работают, и это удобный кейс, который показывает, что они реагируют на агрессию. После введения нефтяного эмбарго, например, в РФ упали экспортные возможности и уровень дохода. В то же время, есть система международного права — если стране выгодно торговать с Россией товарами, которые имеют стратегическое значение, страна будет продолжать это делать, несмотря на политические интересы. Это реальность 21 века. Кроме того, правительство не пойдет против бизнеса, которому выгодно покупать или продавать товары, ведь это влияет на бюджет, возмещение налогов. Это история взаимовыгодная для конкретной страны", — говорит Фокусу политический эксперт Олег Постернак.

Что касается продажи товаров, которые Россия использует в оборонной сфере, через третьи страны, эксперты говорят, что необходимо усилить ответственность и вводить санкции в отношении бизнеса.

"Россия действительно наладила схемы покупки чипов через третьи страны-перекупщики, но при этом вынуждена платить больше денег. Необходимо запустить механизмы наказания стран, фирмы которых занимаются перепродажей подсанкционных товаров России. Нужно вводить санкции за серые схемы. Пока этого не произойдет, чипы будут поставляться в РФ, а их будут использовать для производства оружия", — добавляет в беседе с Фокусом политический аналитик Петр Олещук.

Фокус ранее писал, что правительство Германии намерено торговать сжиженным газом с Россией.

Также Фокус рассказывал, что семья главы российской разведки за первый год войны с Украиной заработала на Западе почти три миллиона долларов.