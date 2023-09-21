Директор внешней разведки РФ Нарышкин не заметил санкций и торгует с НАТО, — СМИ

Семья главы российской разведки за первый год войны с Украиной заработала на Западе почти три миллиона долларов. Деньги получили в США, Канаде и Германии, которые являются членами НАТО.

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Директор Служба внешней разведки Сергей Нарышкин является сторонником президента РФ Владимира Путина и участвовал в принятии решения о вторжении в Украину. К этому чиновнику летом 2023 года звонил директор ЦРУ Уильям Бернс и пытался обсудить войну, которую продолжает Россия на украинской территории. В то же время компания Нарышкина продолжает вести дела в западных странах — продает российскую гречку и рис. Расследователи выяснили, что на эту компанию не распространились санкции и она зарабатывает, торгуя с США и Канадой. Об этом рассказали на портале The Insider.

Расследователи напомнили, что семья Нарышкиных является владельцем трети российской компании ООО "Агро-Альянс". Компания представлена на торговых площадках сети "Ашан", которая имеет французского владельца, но до сих пор не ушла из России. В частности, на полках гипермаркета можно увидеть гречку, рис, манку, фасоль и др. продукцию от компании главного разведчика РФ. В то же время эти же наименования обнаружили в пяти странах мира, часть из которых поддерживают Украину и являются членами НАТО.

Согласно документам, которые попали в руки расследователям, с Нарышкиными сотрудничают компании из следующих стран:

США — компании Zenith Foods LLC и Krasnyi Oktyabr Inc в 2022 году купили 131 тонну продукции; Канада — East-West Foods Distribution Inc купила 51 тонну продукции; Германия — Posylka.de GmbH; Грузия -ООО "Мзиури"; Израиль — Kogan Petr Kappi.

Из указанного перечня половина являются членами НАТО (США, Канада, Германия). Еще одна — Германия — является членом ЕС. Расследователи опубликовали документы, в которых явно видно название российской компании и ее зарубежных партнеров.

Сергей Нарышкин: детали

Сергей Нарышкин, как один из сообщников Путина, сейчас находится под санкциями мирового сообщества. Между тем компания, которой владеет его семья — нет. Об ООО "Агро-Альянс" даже нет информации на сайте НАПК, где вспомнили об "Ашане", который кормит российскую армию.

На портале "Ашана" размещены примеры продукции, которую выпускает компания директора внешней разведки РФ. Видим и гречку, и манку, и горох, которыми кормили граждан стран НАТО и ЕС.

Расследователи сообщили, что "Агро-Альянс" сперва владела дочь Нарышкина, потом невестка. В 2022 году компания имела оборот около 19 млрд руб., а прибыль — 396 млн руб. То есть в течение первого года войны в Украине заработок составил почти 3 млн долл. (по курсу на конец 2022 года).

Отметим, в сети также можно найти схему, которая показывает причастность семейства Нарышкиных к агробизнесу. На схеме видно, что к "Агро-Альянсу" причастна и жена директора разведки, и его сын Андрей (не под санкциями).

Напоминаем, в Европейском Союзе готовятся ввести новый пакет санкций против РФ. Предполагают, что европейцы наложат ограничения на торговлю российскими алмазами. Между тем российским компаниям до сих пор удается обходить ограничениями, которыми их пытались наказать за участие в войне в Украине. В частности, расследователи подтвердили, что наказание почти не коснулось "Росатома" и "Роскосмоса."