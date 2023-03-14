"Миссия продолжается": "Ашан" объяснил, почему не уходит с российского рынка

В компании отрицают открытие новых магазинов на территории страны-агрессора и отмечают, что вынуждены остаться на российском рынке, чтобы обеспечить граждан качественными продуктами.

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Французский ритейлер Auchan (Ашан) объяснил свое присутствие на российском рынке тем, что их магазины тоже работают и в Украине. Об этом сообщается в заявлении компании 12 марта.

В "Ашане" пожаловались на то, что западные СМИ распространили якобы ложную информацию, что компания открывает новые магазины в РФ и продолжает инвестиции в России. На самом деле, объясняют в "Ашане", просто провели ребрендинг уже имеющейся в России сети — "Мой Ашан". Также в компании заверили, что прекратили все инвестиции в свою дочь.

"Auchan Retail" остается верным своему обязательству оставаться открытым в Украине и России, позволяя гражданскому населению этих стран и дальше иметь доступ к качественному питанию по лучшей цене. Эта миссия продолжается", — говорится в заявлении.

Французская компания "Ашан" во время полномасштабного вторжения бесплатно поставляла товары для ВС РФ на оккупированных территориях Украины и помогала ВС РФ набирать мобилизованных из перечня своих сотрудников, сообщали расследователи Bellingcat, The Insider и Le Monde.

В свою очередь в "Ашане" опровергли информацию, озвученную в расследовании. В компании заявили, что удивлены этими обвинениями и сообщили, что оказывали помощь только гражданскому населению, а никаких благотворительных собраний на ВС РФ не было организовано.

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло Auchan в список международных спонсоров войны. Поводом для такого решения стал тот факт, что компания не закрыла свой бизнес в России после начала полномасштабного вторжения в Украину и уплатила в бюджет РФ за год более 167 миллионов долларов.