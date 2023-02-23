"Как за смертью посылать": "Ашан" попал в список международных спонсоров войны, — НАПК

В антикоррупционном агентстве подсчитали, что только в 2020 году российский филиал компании Auchan заплатил в бюджет страны-агрессора 167 млн долларов.

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Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло французскую корпорацию Auchan, которая владеет сетью гипермаркетов в Украине, в список международных спонсоров войны. Поводом для такого решения послужил тот факт, что компания не закрыла свой бизнес в России после начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом 23 февраля сообщила пресс-служба НАПК.

"Во время полномасштабного вторжения России в Украину компания отказалась от бойкота государства-террориста и не закрыла свой бизнес в РФ", — пояснили в агентстве.

В публикации было обращено внимание на журналистские расследования Insider, Le Monde і Bellingcat, где было установлено, что с начала войны российская дочерняя компания Auchan якобы поставляла товары российским военным на оккупированных украинских территориях под видом гуманитарной помощи, а также помогала российским военкоматам набирать мобилизованных из числа своих сотрудников.

"Выражение "Тебя в магазин, как за смертью посылать" еще никогда не было столь правдивым. Потому что некоторые компании действительно приносят смерть и страдания финансируя войну против Украины, пока продолжают работать в государстве-террористе рф и платят там налоги", — говорится в сообщении.

В НАПК подсчитали, что для Auchan российский рынок стоит на втором месте по объемам сбыта после Франции. Только в 2020 году российский филиал компании заплатил в бюджет РФ 167 млн долларов. Эта сумма эквивалентна стоимости 15 самолетов Су-25, 42 танков, 222 ракет класса "Калибр" и 477 тысячам автоматов АК-74.

"Мы не можем позволить, чтобы Россия продолжила получать эти средства, за которые потом убивает украинцев", — подчеркнул руководитель НАПК Александр Новиков.

Напомним, руководство компании 18 февраля отреагировало на расследование журналистов относительно деятельности компании в России. В официальном заявлении было сказано, что никаких благотворительных сборов в пользу российской армии сотрудниками компании организовано не было.